Romstasjonen kan ende opp uten mannskap fra januar, etter gårsdagens rakettstyrt

Den internasjonale romstasjonen ISS kan komme til å bli ubemannet i en periode etter den dramatiske rakettfeilen som endte med nødlanding for to astronauter.

En russisk og en amerikansk romfarer som var på vei til ISS i et russisk Sojuz-fartøy, måtte torsdag nødlande da det oppsto en feil med bæreraketten. Russland har startet etterforskning og innstiller alle bemannede oppskytninger.

En av konsekvensene kan bli at romstasjonen en periode må fly uten mannskap om bord. NASA har nå funnet fram planene for en slik mulighet, melder AP.

Må hjem innen januar

Astronautene på ISS bruker russiske Sojuz-fartøy til å reise til og fra utposten i verdensrommet. USA har ingen bemannede romfartøy i drift etter at de aldrende romfergene ble pensjonert.

Det er tre astronauter om bord på ISS nå. Sojuz-kapselen de skal bruke til å vende hjem, er koblet til romstasjonen, men kan ikke være lenger i verdensrommet enn totalt 200 dager. Kenny Todd i NASA opplyser at de dermed senest kan reise hjem i januar.

Det er bare en måned senere enn planlagt. Hva som deretter skjer er uklart. En etterforskning må til for å finne årsaken til at bæreraketten sviktet, og det er ikke sikkert at et nytt mannskap kan sendes til ISS før januar.

Dramatisk nødlanding

Den amerikanske astronauten Nick Hague og den russiske kosmonauten Aleksej Ovtsjinin skulle til romstasjonen for å foreta reparasjoner. Etter planen skulle de to reise i seks timer for å nå fram til ISS og deretter tilbringe et halvt år i rommet.

Turen ble imidlertid avbrutt bare få minutter etter oppskytningen fra Bajkonur-basen i Kasakhstan.

Soyjuz-fartøyet i det det skytes opp fra Baikonur kosmodromen i Kazakhstan. Drøyt to minutter senere gikk det galt. Foto: Dmitri Lovetsky, AP/NTB Scanpix

Like før andre trinn skulle tennes, sviktet bæreraketten. Sojuz-fartøyet hadde ikke nok fart til å komme i bane og måtte dermed nødlande. Hague og Ovtsjinin ble utsatt for voldsomme G-krefter da turen tilbake til jorda skjedde i en langt skarpere vinkel enn vanlig.

– Nødredningssystemet virket, fartøyet var i stand til å lande i Kasakhstan, mannskapet er i live, skrev den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos på Twitter.

Kapselen med Hague og Ovtsjinin ble funnet om lag 20 kilometer øst for byen Dzjezkazgan i Kasakhstan, rundt 450 kilometer unna Bajkonur. Både russiske myndigheter og NASA opplyser at de to er i god form etter hendelsen.

Ulykken etterforskes

Russiske myndigheter opplyser at det er igangsatt etterforskning av hendelsen. Etterforskerne skal blant annet undersøke om feil ble begått under byggingen av raketten.

I tillegg har Roskosmos-sjef Dmitrij Rogozin, som observerte Sojuz-oppskytingen sammen med NASAs Jim Bridenstine, opprettet en kommisjon som skal granske motorfeilen.

Russisk romfart er de siste årene blitt rammet av en rekke uhell, og flere satellitter og lastefartøy er gått tapt. Tidligere i høst ble det oppdaget et lite hull i skroget på et russisk Sojuz-fartøy som var koblet til Den internasjonale romstasjonen. Rogozin hevdet at det kunne dreie seg om sabotasje.

USA jobber med nye romfartøy som kan bære mannskap, men SpaceX-fartøyet Dragon v2 og Boeing Starliner er ennå ikke ferdig utviklet og testet.