Risiko for brann i Bolt og Ampera-e

50.000 Chevrolet Bolt ble tilbakekalt tidligere i år for en oppdatering av programvaren, men nå kommer nye advarsler om brannrisiko.

GM ber eierne av biler fra 2017–19 om å parkere utendørs etter lading og ikke å lade om natten mens de forsøker å finne ut hva som er galt.

Den nyeste alarmen skyldes brann i to biler i Vermont og New Jersey. I fjor var det fem tilfeller, men GM trodde problemet var løst etter at programvaren var oppdatert.

De nyeste bilene omfattes ikke av advarselen.

Ifølge AutoEvolution handlet forrige oppdatering om å sette maks lading til 90 prosent.

I Europa er Chevrolet Bolt solgt under navnet Opel Ampera-E. For fire år siden ble det avklart at Bolt ikke ville bli solgt i Norge, fordi den kom til å bli for dyr. Ifølge uoffisielle tall fra nettstedet elbilstatistikk.no, er 85 prosent av de 329 eksemplarene av Chevrolet Bolt som har blitt registrert i Norge, bruktimportert.

Til sammenlikning er det registrert rundt 4000 eksemplarer av Opel Ampera-e. Det ble i april kjent at disse tilbakekalles. De nyeste batteribrannene har imidlertid oppstått etter denne tilbakekallingen.

AutoEvolution trekker parallell til batteriproblemene for Huyndais Kona, og skriver at Huyndai-eierne i det minste kan være trygge på at de vil få byttet ut de potensielt farlige komponentene. Senest i juni brøt det ut brann i batteriet på en parkert Kona i Oslo.

TU har kontaktet Bertel O. Steen i Norge for en kommentar. Vi oppdaterer saken når vi får respons.