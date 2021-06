Brannvesenet om elbilbrann: – Mangler den praktiske erfaringen

Onsdag oppsto det brann i en Hyundai Kona som sto parkert i Oslo. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent. Ifølge Aftenposten var det kraftig røykutvikling fra bilen.

Innsatsleder Knut Halvorsen beskriver at det hele startet med en liten røykutvikling. Etter hvert utviklet det seg til et lite inferno.

– Det starter med forholdsvis svak røykutvikling, og så skjer ting veldig fort. Da er det veldig tydelig at det oppstår et stort trykk i batteriet, for røyksøylen står nærmest som en vannstråle ut av hjulbrønnen på denne bilen. Det minner om en lekkasje fra en trykktank. Og det forteller meg at det er høyt trykk, sier Halvorsen, innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, til TU.

– Dette eskalerer mer og mer. Jeg ser på røyken at den blir varmere og varmere, og til slutt tennes alt i et lite inferno, sier han videre.

Hadde kjøpt inn brannteppe

Halvorsen sier at etaten hadde forberedt seg på en slik hendelse ved blant annet å kjøpe inn branntepper som skal fungere mot elbilbrann. De visste også at de tidlig måtte legge en plan for å få bilen i et vannbad.

– Og det ble løsningen i går. Først gikk vi på med store mengder vann i håp om at vi skulle klare å kontrollere brannen med det, men vi skjønte at vi ikke klarte det. Selv om vi kjørte på med store mengder vann, klarte vi ikke å få vannet inn til batteriene, sier han.

– Derfor valgte vi å legge over et brannteppe. Så etablerte vi kjøling mot batteriet ved å sette opp en vannvegg som egentlig brukes mellom bygninger som brenner for å bryte strålevarmen. Denne satte vi opp under bilen med fullt vanntrykk. Da roet hele brannen seg. Vi hadde fortsatt brann i batteriet, men vi klarte å holde den nede.

Markeds- og kommunikasjonssjef Øyvind Knudsen i Hyundai Norge sa til Tek.no på onsdag at det ikke var mulig å si noe om verken årsak til brannen eller status på bilen.

Ikke nok erfaring

Halvorsen mener det er viktig å lære av hendelsen. Brannfolkene har lite erfaring med slike hendelser.

– Det forskes en del på det, og jeg opplever at vi er framme i skoen med å oppdatere oss på teorien, men vi mangler den praktiske erfaringen. Dette er ikke ting som skjer hver dag, men med økt bruk av batterier i samfunnet, vil vi helt sikkert få flere slike hendelser i framtiden. Men vi mangler den praktiske erfaringen knyttet til å håndtere disse batteribrannene, sier han.

Skal mye til

Andreas Sæter Bøe, brannforsker i Rise fire research, sier at det skal mye til før en bilbrann som oppstår andre steder enn i batteriet, sprer seg dit. I elbilbrannen i Oslo tror han batteriet i det minste var involvert.

– Jeg tenker at det er tydelig at batteriet var involvert. I en del andre tilfeller har vi sett at elbiler brenner, men at det har vært lett å slokke brannen. Da tyder det på at batteriet ikke har vært involvert, eller at det har vært et godt batteridesign som har klart å holde brannen innenfor en celle, sier Bøe.

Brenner ikke oftere

Brannforskeren har tidligere gjort forsøk for å finne ut hva som skal til for at elbiler begynner å brenne. Han påpeker at elbilbranner vil arte seg på forskjellig måter.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på at elbiler er mer utsatt for brann enn andre biler.

– Det finnes en del statistikk på elbilbranner. Vi vet at de i hvert fall ikke brenner oftere enn andre biler. Samtidig må vi huske at elbilparken er ganske ny i forhold til resten av bilparken, så spørsmålet er om vi vil se hyppigere branner når elbilene begynner å bli gamle. Det gjenstår å se. Foreløpig er det ingenting som tilsier at elbiler brenner oftere, sier han.

– Etter hvert vil vi få større kjøretøyer med batterier – lastebiler og busser og ikke minst transport av batterier – så alle slike hendelser bør være med i erfaringsgrunnlaget når vi skal forberede oss for framtiden. Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke er den eneste fasiten på hvordan en elbilbrann kan se ut.

Tryggere i åpent rom

Brannvesenet på Østlandet fikk også tidligere i år bryne seg på en batteribrann, da det begynte å brenne i batterirommet i turistskipet Brim utenfor Tønsberg. Også da uttalte brannfolkene at batteribrann var en relativt ny erfaring for dem.

Halvorsen påpeker at det er mer alvorlig når brannen oppstår i et lukket rom.

– Ser man på batteribrannen i Brim sammenlignet med en brann i en bil som står i friluft, får man en helt ny problemstilling når det er batteribrann i et lukket rom. Du får spredning av hydrogen, som er en eksplosiv gass og som skaper en eksplosjonsfare. Den problemstillingen får du ikke i en bil som står ute på gata, men du kan få det hvis bilen står i et parkeringshus, sier han.