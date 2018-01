Renaults elbilsjef er skuffet over salget i Norge

Renault Zoe har vært Europas mest solgte elbil de siste tre årene. Bilen har fremdeles sterke salgstall for elbiler, trolig mye fordi den nå kommer med rekkevidde på inntil 400 kilometer.

Men tross dette, selger ikke Renault så mange elbiler som de ønsker. Og i Norge er de langt fra den mest solgte elbilen.

Økt rekkevidde gjør nå at de selger bilen til flere kunder enn bare de som er ute etter ny teknologi eller tenker på miljø. Derfor er det kanskje spesielt overraskende at de selger relativt få biler i Norge.

Renaults elbilsjef Gilles Normand sier til Automotive News at han er skuffet over Zoes markedsandel her i landet.

Stor i Europa

Renault-sjef Carlos Ghosn under lanseringen av Zoe med 400 km rekkevidde. Foto: Groupe Renault

En skulle kanskje tro at godt salg i Norge var en forutsetning for å være Europas mest solgte bil, men til og med i november i fjor hadde Renualt ifølge Jato Dynamics solgt 27.245 Zoe, skriver avisen.

Til sammenligning ble det i samme periode, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken, solgt 2553 modeller i Norge. Altså blir mindre enn ti prosent av Renualts elbiler solgt her i landet.

I Norge gjør Volkswagen e-Golf, BMW i3 og Tesla Model X det spesielt godt. I fjor var Golf (alle varianter) mest solgte bil her i landet, og deretter BMW i3 på andre plass. På fjerde plass lå Tesla Model X, foran Volkswagen Passat.

Renault Zoe var Norges 14. mest solgte bilmodell i 2017, to plasser bak Nissan Leaf, men også fem plasser foran Hyundai Ioniq i alle varianter.

Ser på Norge som et laboratorium

Normand sier til avisen at Renault ser på Norge som et laboratorium som kan brukes til å forutse fremtidige trender når det europeiske markedet vokser til tosifrede antall eller mer.

Når det skjer er usikkert, men Normand mener at de må jobbe med å redusere prisene. Han er ikke fornøyd med at en Zoe koster mer enn en tilsvarende bil med forbrenningsmotor. Produsenten tjener imidlertid penger på hver elbil de selger.

Den franske bilprodusenten har særlig fokus på elbiler. I 2017 økte salget av elbiler 38 prosent i hele Europa. Nesten hver fjerde elbil solgt på kontinentet i 2017 var en Renault Zoe.

Sammenlignet med 2016, økte salget av Zoe med 44 prosent, skriver Handelsblatt.