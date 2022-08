Dagens to LNG-ferger på Bodø-Lofoten-ruta rv. 80 over Vestfjorden skal byttes ut med to hydrogen-ferger. Staten har ikke lagt føringer og vil heller ikke bidra til at hydrogenfergene og dermed kompetansen bygges i Norge. Her er Ladegode på vei inn til Moskenes i Lofoten. Foto: Tore Stensvold