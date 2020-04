Regjeringen vil gi kriserammet oljenæring utsatt skatt

Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for oljenæringen, slik at planlagte prosjekter kan realiseres. I praksis betyr det utsatt skatt.

I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– Forslagene vi varsler vil gjøre to ting på en gang: Ta vare på arbeidsplasser i dag, men også legge til rette for den grønne omstillingen vi skal ha gjennom framtiden, sier hun.

Virusutbruddet og strenge smitteverntiltak har rammet verdensøkonomien hardt. Oljemarkedet er preget av kraftig prisfall og stor uro.

– For å bidra til å skape aktivitet og sikre arbeidsplasser i en vanskelig tid foreslår vi noen midlertidige endringer. I praksis vil dette innebære at skatteregningen kommer senere, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

100 milliarder

Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen fremover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg.

– Samlet innebærer disse forslagene et betydelig likviditetsløft for oljenæringen, sier Sanner.

Han tror 60 milliarder mest sannsynlig blir avskrevet i år og 40 milliarder neste år. Men de 100 milliardene er penger fellesskapet vil få igjen senere, ifølge finansministeren.

Støttepakken kommer som svar på en bestilling fra Stortinget der regjeringen ble bedt om å «vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri».

Kommer 12. mai

Konkret får selskapene utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året.

Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og fram til produksjonsstart.

Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024. Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales. Departementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen, og regjeringen vil legge fram forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai. Samme dag legges revidert nasjonalbudsjett fram.

Strøm til sokkelen

Regjeringen vil i slutten av mai, i en proposisjon om aktivitetsrettede tiltak, legge fram en grønn omstillingspakke for næringslivet. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

Også en strategi for sirkulærøkonomi og en hydrogensatsing skal inngå. Disse strategiene vil gi retning for framtidige satsinger og samtidig sikre midler til nye prosjekter.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad peker på at prisen på CO2-utslipp har falt under koronakrisen, fordi den europeiske kvoteprisen har sunket.

– Ved å øke CO2-prisen som motvekt til lavere kvotepris legger vi opp til at operatørene skal stå overfor tilnærmet samme utslippskostnad som før krisen. Dette bidrar til å opprettholde de økonomiske insentivene til elektrifisering av sokkelen, sier han.

– Tiltakene regjeringen legger fram i dag, vil gjøre alle prosjektene mer robuste umiddelbart. Det vil også inkludere prosjekter for kraft fra land.

– Feil medisin til helt feil tid

Naturvernforbundet skriver i en kommentar til regjeringens kriseplan til oljeindustreien at de er svært bekymret over konsekvensene av regjeringens forslag.

– Å skulle gi store skattesubsidieringer til oljenæringen nå er helt feil medisin til helt feil tid. Her hadde regjeringen store muligheter til å støtte tiltak som kunne bidratt til å vri Norge i en mer bærekraftig og fremtidsrettet retning og samtidig skape flere ben å stå på for leverandørindustrien, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Organisasjonen mener at regjeringen i stedet for kaster bort milliarder av skattebetalernes penger på investeringer som i et klimaperspektiv aldri burde se dagens lys.

– Regjeringen varsler at de i slutten av mai vil legge frem en grønn omstillingspakke for næringslivet. Det er her fokuset til regjeringen bør være, og Naturvernforbundet har kommet med flere forslag til en slik pakke, sier Lundberg.