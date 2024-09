Da Nasjonal transportplan ble lagt fram i mars ble det klart at prosjektet på den ras- og ulykkesutsatte veien mellom Bergen og Voss får 39 milliarder kroner.

Noe garantert oppstartstidspunkt kunne ikke regjeringen love da, annet enn antydninger om 2025/26.

– Det blir anleggsaktivitet i 2025. Vi sender proposisjon til Stortinget til våren. Det blir «point of no return», sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på et møte på Arna stasjon onsdag, ifølge TV 2.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Gir en million kroner til innovasjon

Han sier at selv om det er Stortinget som må godkjenne planene, så kan han ikke tenke seg at noen stikker kjepper i hjulene for prosjektet.

Vegvesenet og Bane Nor vil legge ut anleggsarbeidene på anbud.