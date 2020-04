Regjeringen legger frem plan for omstilling for olje- og gassnæringen

Statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og finansminister Jan Tore Sanner skal presentere regjeringens planer for støtte til omstilling for olje- og gassnæringen.

De inviterer til pressekonferanse klokken 10.30.

Også olje- og energiminister Tina Bru deltar, men er ikke blant innlederne.

Oljebransjen sliter etter at koronaviruset har satt fly på bakken og biler i garasjene, slik at etterspørselen etter olje har sunket drastisk. Oljelagrene, spesielt i USA, er i ferd med å fylles opp, noe som gjør at oljeprisen synker til bunns.

Kutter i produksjonen

I går ble det også kjent at Norge skal kutte i oljeproduksjonen som følge av situasjonen.

– Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300.000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for. Reguleringen vil opphøre ved utgangen av året, opplyste Bru i en pressemelding.

Oljeanalytiker Jarand Rystad deltok tirsdag i forrige uke i et webinar i regi av Teknisk Ukeblad og Polyteknisk forening om koronaviruset og konsekvensene for energimarkedet.

Han beskriver nåsituasjon for oljeetterspørselen som noe som ikke ligner på noe annet i verdenshistorien.

Det sa han dagen etter at USA hadde negative oljepriser, hvor oljeselskap endte med å betale i underkant av 40 dollar fatet for å bli kvitt olje, på grunn av overfylte lagre.