Hva gjør korona med energisektoren? TU arrangerer webinar med Jarand Rystad

Tirsdag 21. april klokka 12 inviterer Polyteknisk forenings avdeling PF Petroleum og fornybar og Teknisk Ukeblad til webinar med Jarand Rystad, grunnlegger av Rystad Energy, og Jan M. Moberg, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TU.

Rystad Energy utgir «COVID-19 Report – Scenarios and impact on global energy markets». I dette webinaret, som holdes på norsk, får deltakerne de ferske analysene basert på løpende utvikling i koronapandemien og energimarkedenes respons.

Jarand Rystad er en av verdens ledende oljeanalytikere. Han vil gjennom en 45 minutters intensiv økt analysere den mest dramatiske situasjonen energimarkedene har vært i siden 2. verdenskrig.

Prisen på nordsjøolje har falt til det laveste nivå siden 1999. Rystad venter at koronapandemien og oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland vil fylle opp lagrene av olje og dermed tvinge fram en pris på rundt 10 dollar fatet.

Jan M. Moberg søker svar på en rekke spørsmål:

– Markedene for olje og gass opplever en voldsom turbulens. Fremtiden var usikker selv før pandemien traff oss, men med de siste ukers hendelse har vi sett utslag vi ikke trodde vi skulle oppleve. Jarand Rystad og hans miljø er de som best kan analysere mulige utfall av utviklingen videre. Har har vi sett vår siste oljepristopp? Eller vil etterspørselen komme tilbake når pandemien slipper taket, slik at prisen på petroleumsprodukter når gamle høyder? Og, ikke minst, hva skjer med de nye energiformene i tiden som kommer. Vil de bli vinnere eller tapere? Dette ser jeg fram til å få debattert, sier Moberg.

TU Medias digitale abonnementstjeneste Ekstra nærmer seg 13.000 abonnenter. Disse får gratis tilgang til webinaret. Øvrige deltakere kan kjøpe billett. Påmelding gjøres her.