Regjeringen kutter prisen på flyruter i distriktene

Fra og med 1. april vil regjeringen kutte prisene på en rekke flyruter i distriktene. Det kommer frem i en pressemelding onsdag morgen.

– De regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene, derfor har regjeringen vedtatt å styrke rutetilbudet og å redusere billettprisene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Halverer prisen på en rekke flyruter

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at dette vil gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten.

– Lavere priser vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Vedum.

Prisene på de såkalte FOT-rutene, ruter der staten kjøper inn tjenestene for å sikre et tilbud, blir halvert fra 1. april 2024. Det skjer som en del av utlysning av nye kontrakter på disse rutene, som kommer senere i vår.

Styrker en dekke avganger

I tillegg skal det «legges bedre til rette» for mer tilgjengelighet fra Helgeland og nordover, og rutestrukturen skal endres i Finnmark og Nord-Troms.

Flyruten Stord-Oslo tas også inn i FOT-ordningen. Røros lufthavn skal få fly som står parkert der over natta, slik at fly ikke blir innstilt på grunn av morgentåka. Kapasiteten på FOT-rutene skal øke i tråd med at man venter mer etterspørsel, også på helikopterruta Værøy-Bodø.

