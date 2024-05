Budsjettet til Forsvarets musikk bidrar til at Norge når Nato-mål

Alle medlemslandene i Nato har siden 2014 hatt som mål å bruke to prosent av landets bruttoinntekter på forsvar innen 2024. Med litt bidrag blant annet fra midlene til Forsvarets musikk, vil Norge kunne nå målet i år

Men 56 millioner kroner av midlene til Forsvarets musikk kommer fra Kultur- og likestillingsdepartementet, ifølge Altinget , som har bedt om en forklaring på hvorfor kulturmidler telles med som forsvar. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forklarer at det er innenfor kriteriene Nato legger til grunn for å måle hvor stort bidraget til forsvar er.

– Forsvaret er en stor sektor med veldig mange ulike aktiviteter, sier Støre til Altinget.

Det norske forsvarsbudsjettet øker fra 91 milliarder kroner til 104 milliarder i år. Over halvparten av økningen er Ukraina-hjelp, som også går inn under midler til forsvar. To milliarder skal øke den operative evnen i det norske forsvaret, og fem milliarder skal bidra til å starte arbeidet med den nye langtidsplanen for forsvaret.

Ifølge Forsvarsdepartementet bidrar Forsvarets musikk til Norges forsvarsevne gjennom å styrke forsvarsviljen.

– Jeg mener at vi skal ha Forsvarets musikk. Det er en del av kulturen og Forsvarets egenart, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).