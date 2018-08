Regjeringen gir tilskudd til CO2-fangst på Klemetsrud

I en pressemelding fra regjeringen fredag beskrives prosjektet på avfallsanlegget som betydelig styrket siden forrige vurdering. Regjeringen viser til at det finske selskapet Fortum Oslo Varme har lyktes med å redusere kostnadsestimatene og usikkerheten knyttet til gjennomføringen av prosjektet.

Total kostnad for fangst, lagring og transport over en femårsperiode er redusert fra 13,1 til 11,8 milliarder kroner.

To prosjekter

– Jeg er glad for at fangstprosjektet til Fortum er forbedret og at vi nå tilbyr forprosjektering av to fangstprosjekter. Et rimelig kostnadsnivå er avgjørende for at det kan bli et godt demonstrasjonsprosjekt. Konkurranse mellom fangstaktører er et bidrag til dette, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i meldingen.

Det andre CO2-fangstprosjektet regjeringen satser på er ved sementfabrikken i Brevik, som drives av selskapet Norcem.

SV: – Bra med grønt lys

Regjeringen har en uttalt ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2 -håndtering i Norge. Hvorvidt denne ambisjonen er blitt reflektert i praktiske tiltak er omdiskutert. Både SV og Bellona har etterlyst at regjeringen legger på bordet tilstrekkelige bevilgninger til å videreføre prosjekter med CO2-fangst i Norge. SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken er glad for at regjeringen nå har besluttet å satse på prosjektet på Klemetsrud.

– Sommerens hetebølger og tørke har for alvor vist oss at det haster å få på plass utslippskutt. Derfor er det bra at regjeringen gir grønt lys til å gå videre med karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Vi forventer at regjeringen har fullt trykk på dette framover. Verden er helt avhengig av denne klimateknologien dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, sier Haltbrekken i en melding til NTB.