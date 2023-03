På et allmøte i dag kom beskjeden om at omtrent en tredjedel av de ansatte i REC Solar blir sagt opp. Bare deler av produksjonen skal startes opp igjen, etter at de ansatte ble permittert i september.

I overkant av 50 ansatte mister jobben, i tillegg til at over 60 ansatte allerede har sagt opp etter permitteringene.

– Vi har mobilisert alt vi kan. Vi har brukt fagforbundene våre, vi har kontaktet både regjeringen og lokalpolitikerne. Vi har til og med kontaktet kraftselskapene. Absolutt alle vi har møtt har kommet med muligheter, men til syvende og sist viser det seg at eierne våre, Reliance Industries, ikke er villige til å satse for fullt på oss, sier Industri Energi-tillitsvalgt Andreas Hadland.

Eid av indisk milliardær

Reliance Industries er et multinasjonalt konglomerat, eid av indiske Mukesh Ambani, som i 2021 var god for over 100 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Det gjorde Ambani til verdens 11. rikeste person.

– Ikke under noen omstendigheter har eierne eller selskapet vært villige til å gi signaler om hva som faktisk må til for å få i gang produksjonen for fullt på Fiskaa og Herøya, skriver Cay Nordhaug i Industri Energi i en pressemelding.

Rec Solar utvikler silisium til solcellepaneler på Fiskaa i Kristiansand og på Herøya i Porsgrunn. Solcellepanelene settes sammen på selskapets fabrikk i Singapore.

– Vi vet også at flere politikere har forsøkt dialog med dem, uten at de har vist noen som helst vilje til å investere i Norge. Tvert imot så vet vi at de investerer massivt i å bygge opp solindustri i India, skriver Nordhaug.

Bare interesserte i teknologien?

Også tillitsvalgt Roy Arne Aslaksen i det uavhengige forbundet ALT (Administrative, Ledende og Tekniske stillinger) stiller spørsmål ved eiernes intensjoner. Han skriver at de tillitsvalgte aldri har fått svar på hvordan eierne ser på fremtidsutsiktene i Norge.

Aslaksen legger til at REC Solar gjennom en årrekke har mottatt betydelig økonomisk støtte i Norge for å utvikle teknologien som gjør at produksjonen har vært i verdenstoppen når det gjelder effektivitet og kutt i klimautslipp.

– Det store spørsmålet er om Reliance Industries kun var interessert i teknologien da de kjøpte REC Solar, og at denne produksjonen nå glipper ut av Norge for godt, sier Nordhaug i Industri Energi.

REC Solar har helt siden sommeren kjempet for å få strømstøtte fra staten. Også Tekna-tillitsvalgt Rune Norheim har sagt at REC kan fortsette produksjonen dersom de får strømstøtte.

Rec Solar var i august i forhandlinger om en strømavtale med Agder Energi og Statkraft, som ikke førte fram. Agder Energi hevdet senere at REC takket nei til en svært gunstig strømavtale allerede våren 2022.

Tror på solindustri i Norge

Både Hadland og Aslaksen skriver i pressemeldingen at de ikke skal gi opp, og at solindustrien har en stor fremtid foran seg.

– Solindustrien er kraftintensiv industri. I Norge ligger alt til rette for å benytte fornybar kraft. Kunder kommer i stadig større grad til å ville vite klimaavtrykket fra produksjonen av solcellepanelene, da er det ingen som kan konkurrere med oss, skriver de.

Industri Energi minner også om at EU vil satse på solindustri i Europa gjennom støtteordninger som kan svare på amerikanernes store støttepakke, Inflation Reduction Act (IRA).