– Så vidt jeg vet er ikke beslutningen om å stenge produksjonen tatt ennå. Men med dagens strømpriser er det umulig å drive videre, strømprisene blir rett og slett for høye, sier Tekna-tillitsvalgt Rune Norheim hos Rec Solar Norway til TU.

Fabrikkene i Porsgrunn og Kristiansand hadde fått kontroll på en prosess for å bruke biprodukter fra waferproduksjonen til å lage nye wafere. Da er det trist at høye strømpriser skal være det som bremser, mener han.

– Det er kun strømprisene som er problemet, sier Norheim.

250 ansatte

Det var Fædrelandsvennen som først meldte at 250 ansatte i Rec Solar Norway har fått beskjed om at produksjonen stanses. Årsaken var at bedriften ikke kan drifte videre med dagens strømpriser.

Selskapet har anlegg i Porsgrunn og Kristiansand. Til Telemarksavisa sa ansatte torsdag kveld at de forventet å bli permitterte.

– Vi har hørt rykter om at det kommer en strømregning for juli på 60 millioner kroner for fabrikken på Herøya og fabrikken i Kristiansand. Da hjelper det ikke mye å være en del av det grønne skiftet, sier Arnt Ove Melby som tidligere var tillitsvalgt ved Rec, til TA torsdag kveld.

Forbundet som organiserer de 250 ansatte i Rec Solar Norway jobber for å hindre at produksjonen stenger som følge av strømprisene

– I dagene og ukene som kommer, vil vi både ha fokus på medlemmene våre, som etter alt å dømme møter permitteringsvarsel, og jobbe mot både bedrift og myndigheter for at produksjonen skal fortsette her i landet, skriver forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en epost til NRK.

– Vi har på ingen måte gitt opp at Rec Solar skal velge å bli værende i Norge, understreker Alfheim.

Gjenvinner sagstøv

Tekna-tillitsvalgt Rune Norheim forklarer produksjonsmetoden:

– REC er de eneste som har klart å resirkulere sagstøv fra wafering til nytt solcellesilisium. En tredjedel av silisiumsmaterialet sages vekk når en lager wafere. Dette er en prosess vi har kontroll på nå, men når strømprisen går så til de grader til himmels, er det likevel vanskelig å få lønnsomhet. Så det er strømprisen som gjør at vi eventuelt må stanse produksjonen. Men vi kan fortsette hvis det kommer en strømstøtte. Målet er ikke å legge ned. Vårt materiale gir 95 prosent lavere CO 2 -utslipp enn råstoff produsert etter vanlig metode, sier Norheim.

Han sier at en eventuell midlertidig nedstenging kan vare i opptil 26 uker, men at de kan starte opp igjen tidligere.

– Jeg synes det er veldig rart at Norge som er bygd på rimelig kraft, skal kunne få såpass hinsides strømpriser at det ikke er mulig å drive. Og så er det trist at det er strømprisen som skal stanse når man drar i gang nye prosjekter, ikke teknologien. Det er også fortvilende at produksjonen i så fall kan bli flyttet til land som produserer med kullkraft. Da har det grønne skiftet tapt, sier han.

Jobber politisk

Årsregnskapet viser et underskudd på nærmere 2,4 milliarder kroner, hovedsakelig grunnet nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Der heter det også at de rekordhøye strømprisene er en bekymring. Selskapet jobber politisk sammen med andre energiintensive industrier og NHO for å oppnå nasjonale tiltak som kan kompensere for situasjonen. Selskapet forventer, og har fått signaler om, at en ny ordning for CO 2 -kompensasjon vil innført. Den beregnede kompensasjonen viser at dette vil kunne kompensere for høye kraftpriser, heter det.

TU har forsøkt å få kontakt med daglig leder Jan E. Becker, men foreløpig uten hell. Selskapet har varslet at det vil komme en pressemelding om situasjonen.

Rec Solar Norway produserer veldig rent silisum til bruk i solkraftindustrien.