Rapport: Overfylling, korrosjon og dårlige sveising utløste gjødselkatastrofe i danske Fredericia Havn

Et skip legger til i Fredericia Havn en onsdag kveld i fjor for å fylle gjødsel av typen N32 på en tank som tilhører Dan Gødning AS. Men plutselig begynner tanken å krakelere, og det strømmer nitrogenholdig gjødselvann ut av den 15 meter høye tanken som har revnet fra toppen til bunnen.

Tanken kollapser, og velter i fallet noen andre tanker i nærheten – blant annet en beholder med palmeolje, som senere tar fyr.

Slik fremstilles hendelsen i danske Teknologisk Instituts (TI) beskrivelse av hva som skjedde på Fredericia Havn om kvelden 3. februar i fjor. Hendelsesforløpet kan leses i en undersøkelsesrapport som nettopp har blitt offentliggjort på Fredericia Kommunes nettsider.

Ulykken skjedde ifølge TI altså fordi en sveiseskjøt sviktet, og fikk hele tanken til å revne. Men undersøkelsen viser også at det var minst 9570 m3 gjødsel i tanken, selv om den bare var godkjent for å romme 9040 m3.

I konklusjonen skriver Teknologisk Institut: «Det vurderes som overveiende sannsynlig at den primære årsaken til havariet, er fyllingen av N32 mot det planlagte nivået. Sekundært, at svekkelse av sidene på grunn av korrosjon og sveisinger beheftet med feil har redusert styrken lokalt, og er årsaken til at revnen ble initiert.»

Eierne avviser at overfylling er årsaken

Ifølge undersøkelsen var det heller ikke første gang at det ble fylt mer enn 9040 m3 på tanken – tilsvarende til en flytehøyde på 13,5 meter – som tanken var godkjent for. Ifølge rapporten forteller et vitne at han har sett væske renne ut fra taket i tanken – og det sitter halvannen meter høyere enn de tillatte 13,5 meterne.

Hos Danish Agro, som er medeier i Dan Gjødsel, erkjenner man at det på ulykkestidspunktet var fylt mer på tanken enn den var godkjent for. Men de avviser at det skulle være den utslagsgivende årsaken til ulykken.

– Rent teknisk mener vi at tanken burde vært godkjent til 14,9 meter, og mye tyder på at det ikke hadde vært problemer hvis ikke det hadde vært for den sveisefeilen som Teknologisk Institut har identifisert, sier kommunikasjonsdirektør Søren Møgelvang Nielsen hos Danish Agro.

Grensen på 13,5 meter ble nemlig satt etter den siste tilstandsrapporten fra 2015, men den er ifølge bedriften basert på ufullstendige opplysninger.

– Senere undersøkelser viste at tanken rent faktisk var bygget av en sterkere ståltype enn man først antok, og i ettertid har vi også lagt innvendig belegg i tanken for å motvirke korrosjon, sier han.

Påstanden understøttes av rapporten til TI, hvor det står:

«Den tillatte fyllhøjde for den belagte tanken ligger derfor i intervallet 13,5 m til 15 m, men er ikke fastlagt av CPI (C&P Inspektion A/S, som inspiserte tanken i november 2015, red.)»

– Men selv om bedriften avviser at væskestanden var medvirkende til ulykken, burde man likevel ha overholdt de gjeldende reglene, understreker Søren Møgelvang Nielsen. – Det har også blitt innskjerpet overfor ledelsen.

Politiet ikke klar til å sikte noen

Hvem – om noen – som kan ilegges skyld for ulykken, vurderes fremdeles av Sydøstjyllands Politi, som bestilte undersøkelsesrapporten fra Teknologisk Institut. Politiet fikk rapporten allerede i januar, men den er først nylig blitt offentliggjort, fordi den har vært en viktig del av politiets undersøkelser.

Men politiadvokat Jan Østergaard er ikke klar til at konkludere med noe ennå.

– Saken er under juridisk vurdering, men det er fremdeles ikke blitt avgjort om det skal reises noen siktelse i saken, forteller han.

Danish Agro og Dan Gjødsel opplyser at de siden ulykken har investert 18 millioner danske kroner i å undersøke alle tankene sine rundt omkring i landet for feil.

– Det er jo først nå med rapporten, at vi har fått noen tips om årsaken til ulykken. Og det er klart at dette er noe som vi tar med oss videre. Det kan også tenkes at vi skal få utarbeidet en helt klar prosedyre for sveisninger, også ved reparasjoner, sier Søren Møgelvang Nielsen.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Ing.dk.