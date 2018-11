I dag kommer de første svarene om hva som gikk galt

Den foreløpige rapporten fra Havarikommisjonen blir lagt fram på en pressekonferanse på kommisjonens lokaler på Lillestrøm torsdag.

Tu.no er tilstede og sender live fra presentasjonen av rapporten.

Kommisjonen har varslet at en «grovt foreløpig hendelsesforløp til ulykken» vil bli presentert, samt «informasjon som er hentet i den innledende fasen av undersøkelsen».

– Det er hensynet til storsamfunnets behov for informasjon som gjør at vi går ut nå, sier direktør William Bertheussen til Aftenposten.

KNM Helge Ingstad: Fregatten sank med noen av verdens beste maritime våpen om bord

Intern undersøkelse

I tillegg til at Havarikommisjonen undersøker ulykken, gjør Forsvarets egen undersøkelsesgruppe det samme. En gruppe på åtte forsvarsansatte skal finne hva som skjedde, ulykkesårsaken, samt kartlegge hva slags lover, forskrifter, instrukser eller ordre som gjaldt for oppdraget fregatten var på.

– Dette er en intern undersøkelse i Forsvaret til forskjell fra Havarikommisjonen, som er helt uavhengig. Gruppen er godt i gang med arbeidet. Planen er at de skal være ferdig innen et halvt års tid, litt avhengig av hvor komplisert dette blir, sier kontreadmiral Nils Andreas Stensønes til Bergens Tidende.

Vest politidistrikt etterforsker de strafferettslige sidene ved havariet, hvor målet er å finne ut om den sivile eller militære straffeloven ble brutt da ulykken skjedde. Dette betyr at det er til sammen er tre etater som undersøker fregattforliset i Øygarden.

Stoppet berging

Onsdag ble bergingen av Helge Ingstad stanset på grunn av dårlig vær. Forsvaret opplyste onsdag at det kommer an på værholdene når bergingen kan fortsette. Det er kranbåten Rambiz som skal heve fregatten.

Natt til torsdag var det kraftige vindkast fra sørøst i Rogaland og Hordaland. På forhånd var det ventet at vindkastene kan komme opp til 30 til 35 meter per sekund utsatte steder.

Væromslag kan skape bevegelser i fartøyet. Forsvaret advarte tirsdag om at det er en betydelig risiko for at fartøyet kan gli ut på dypere vann.