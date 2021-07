Rapport: Hele Tysklands energibehov kan dekkes med fornybare kilder om 10 til 15 år

Hele Tysklands energibehov kan dekkes av fornybar energi alene i løpet av 10 til 15 år, ifølge rapporten. Forutsetningen for dette er at tyske mål for ny vind- og solenergi økes, skriver Clean Energy Wire.

Spesielt vil landbasert vindkraft spille en viktig rolle, og utvidelse av vindparker, spesielt sør i landet, vil være essensielt.

– 100 prosent fornybar energi er teknisk mulig og økonomisk effektivt, men mest av alt noe som haster for å nå de europeiske klimamålene, sier Claudia Kemfert, leder for avdelingen for energi, transport og miljø i DIW Berlin.

Ifølge de beregningene som er gjort i rapporten vil ikke bare behovet for elektrisitet, men hele energibehovet, kunne dekkes med fornybare kilder.

Krever samarbeid

For å kunne nå punktet hvor all energien kommer fra fornybare kilder må EU, føderale og statlige myndigheter jobbe tettere sammen og koordinere innsatsen på en bedre måte, spesielt med tanke på planlegging av strømnettet, skriver forfatterne av rapporten.

De argumenterer dessuten for at god integrasjon med det europeiske strømnettet er nødvendig, for å kunne sikre strømforsyningen.

Dagens planer, både i EU og i Tyskland, innebærer en høy andel kraft fra naturgass, i tillegg til kjernekraft.

– Dette er skygger av gårsdagens energipolitikk, nå haster det med å innføre morgendagens, sier Kemfert.

Sol og vind

Tysklands mål for 2030 er å nå en andel på 65 prosent fornybar kraft i energimiksen. EU og Tyskland sikter mot å ha null utslipp av klimagasser i 2050.

I juni i år kom til sammen 48 prosent av strømproduksjonen i landet fra sol, vind, biomasse og vann, hvor sol var den største energikilden, med en andel på 20,7 prosent.

Samtidig viser en ny rapport fraFraunhofer-instituttet i Freiburg at tysk solenergi med batterier vil generelt være billigere enn gasskraft allerede i 2030. Årsaken er raskt økende CO2-priser kombinert med fallende pris på solenergi og batterier.

TU har tidligere skrevet om hvordan solenergi skal erstatte kullkraft i Tyskland.

I fjor var vindkraft den største strømkilden i Tyskland.