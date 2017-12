Rapport bekrefter vekst: Sterk økning i antall teknologijobber

I perioden januar til oktober ble det utlyst 235.000 stillinger, viser den halvårlige jobbindeksen fra Finn.no, som legges fram onsdag. Det er innen privat sektor økningen er størst.

Olje, offshore og shipping kan nok en gang vise til størst vekst i antall utlyste stillinger. Fra januar til oktober ble det utlyst over 7.300 stillinger innen disse bransjene, mot 4.200 i samme periode i fjor.

– Veksten i oljebransjen er særlig positiv, men vi er fremdeles ikke tilbake på 2014-nivå. Det er flere ledige jobber, men samtidig færre som er i jobbskiftemodus, så kampen om talentene blir tøffere, sier forretningsutvikler Martin Amarloui i FINN jobb.

Optimisme

Veksten fra i fjor handler stort sett om å erstatte folk som mistet jobben da oljeprisen stupte. Antallet utlyste teknologistillinger innen oljesektoren er for eksempel i praksis tilbake på 2015 nivå, ifølge rapporten.

– Den høye veksten drives av økt oppdragsmengde og en ny moderat optimisme, etter det som for mange fortonet seg som en bransje med dystre fremtidsutsikter for bare ett år siden, sier Amarloui.

Nordmenn generelt er optimistiske for hvordan jobbmarkedet vil utvikle seg fremover. Hver tredje nordmann tror arbeidsledigheten vil synke det neste halvåret, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Finn jobb.

– Respondentene svarer på bakgrunn av egen erfaring og opplevelse av arbeidsmarkedet. At mange svarer med optimisme synliggjør stemningen som er på mange arbeidsplasser, sier Amarloui.

Vanskelig å få nok kvalifiserte folk

Andre bransjer som har sett størst vekst i løpet av det siste året, er PR, informasjon og kommunikasjon, turisme og overnatting, håndverkstjenester og bil, kjøretøy og verksted.

Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower, ser også en klar tendens til bedring i arbeidsmarkedet. Det gjør det vanskeligere for bedriftene å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

– Det et noen områder der dette har vært vanskelig lenge, som for eksempel innen helse, IT og bygg og anlegg. Men nå ser det ut til at det også smitter til andre sektorer, som kundeservice og logistikk, sier hun.

Er nedgangen i arbeidsledige ingeniører reell? Eller skyldes den langtidsledige som faller ut av statistikken?

Sterk økning i teknologijobber

Jobbmarkedet viser en stadig sterkere etterspørsel etter teknologer, og at dette er noe som griper om seg i flere bransjer, viser Jobbindeksen. Amarloui trekker fram utviklingen innen bank, finans og forsikring som særlig interessant.

Her har utlyste teknologistillinger doblet seg siden 2015 og økt med mer enn 60 prosent fra i fjor til i år.

– Utlysningene harmonerer godt med det mediene forteller oss om en digital bankfremtid, fremveksten av fintech og økt internasjonal konkurranse om lommeboken vår, det være seg via tjenester eller enheter, sier Amarloui, som venter at utviklingen vil fortsette neste år.

Han mener endringen illustrerer det store teknologiskiftet som norsk arbeidsliv enten befinner seg i eller er nødt til å ruste seg for. Også innen PR, informasjon og kommunikasjon ser man en sterk økning i teknologirelaterte stillinger.