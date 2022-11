Putin om mulig pristak på gass: – Vil få alvorlige konsekvenser

Russlands president Vladimir Putin advarte torsdag om at EUs planer om å innføre et pristak på gass ville få alvorlige konsekvenser for energimarkedet.

Putin gjorde sitt ståsted klart under en telefonsamtale med Iraks statsminister Mohammed Shia al-Sudani.

– Putin understreket at slike handlinger er i strid med prinsippene for markedsrelasjoner, og at det med stor sannsynlighet vil føre til alvorlige konsekvenser for det globale energimarkedet, heter det i en uttalelse fra Kreml torsdag.

Advarselen kommer etter at EU-kommisjonen denne uken la fram et forslag til et gasspristak på 275 euro per megawattime. EU-landenes energiministre ble ikke enige om et pristak da de møttes torsdag.