Lavrov mener vestlige F-16-donasjoner er atomsignal

Lavrov sier dette torsdag i et intervju med nyhetsbyrået Ria.

– De prøver å fortelle oss at USA og Nato ikke vil stoppe for noe i Ukraina, sier Lavrov, etter å ha konstatert at kampflyene har kapasitet til å frakte atomvåpen.

Allerede i fjor sommer anklaget utenriksministeren Vesten for å skape en atomtrussel mot Russland ved å planlegge å forsyne Ukraina med F-16-fly.

– USA og dets Nato-følgesvenner fremkaller risiko for direkte militær konfrontasjon med Russland, noe som kan få katastrofale konsekvenser, sa Lavrov i et intervju med den russiske nettportalen Lenta.ru.

Også da var flyenes mulighet til å frakte atomvåpen et sentralt poeng for ham.

Norge, Danmark, Belgia og Nederland har alle lovet Ukraina F-16-fly. De første flyene ventes å bli levert i løpet av året.