Ukrainske kvinner stormer til droneenhetene

Da Russland begynte sin fullskalainvasjon av Ukraina for nesten fire år siden, så ikke 26 år gamle Monka for seg at hun kunne ta på seg en kamprolle. I løpet av krigen har imidlertid teknologien endret slagmarken fullstendig og åpnet nye spor.

I fjor forlot hun en stilling som restaurantsjef i utlandet og vendte hjem til Ukraina. Der vervet hun seg som dronepilot.

Monka er en del av en større trend der ukrainske kvinner verver seg til kamproller i en stor skala – mye fordi de nå kan slåss mot fienden tilsynelatende uten å utsette seg for fare, blant annet gjennom droneflyging.

Monka og andre kvinnelige dronepiloter identifiserer seg kun ved kallesignal, i tråd med ukrainsk militær praksis.

Nervøs

Mer enn 70.000 kvinner har tjenestegjort i det ukrainske militæret i 2025, en økning på 20 prosent siden 2022. Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet er over 5500 av disse ved frontlinjen.

Mange ukrainere ser på hæren som en av få reelle sikkerhetsgarantier har mot Russland, selv om det er en risiko for at fredsforhandlinger kan sette et tak på størrelsen til militæret.

«Monka» setter sammen en drone under en framvisning for nyhetsbyrået AP. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/NTB

27 år gamle Imla sluttet som ishockeyspiller for å verve seg og tjenestegjorde først som sanitetssoldat. Det innebar imidlertid at hun måtte lære seg å fly droner, og etter hvert ble det heltidsjobben. Hun begynte først med små rekognoseringsdroner, og under første oppdrag var Imla så nervøs at hendene hennes ristet mens hun holdt i kontrolleren.

– For å være ærlig hadde jeg lyst til å gråte. Men etter hvert bygger man opp erfaring og får selvtillit, sier hun.

Etter hvert gikk hun videre til droner med bomber og ammunisjon.

Møtte motstand

Mange enheter driver nå aktive rekrutteringskampanjer rettet mot kvinner. Men den ukrainske hæren er til syvende og sist en svært konservativ institusjon. I noen enheter er det fortsatt svært vanskelig for kvinner.

Det fikk 27 år gamle Jaha smertelig erfare. Hun begynte i militæret i 2023 som kontorarbeider, men etter tre måneder ba hun om å få gå på dronekurs. Befalet hennes foreslo til svar at hun kunne ta over kokkejobben.

– Det var ubehagelig for meg, fordi jeg ikke forventet slike ubehagelige forhold, sier Yaha.

Men hun lot seg ikke stanse. Mens hun jobbet i messa leste hun dronemanualer, og på fritiden øvde hun i simulatorer med en kontroller hun hadde kjøpt selv. Til slutt begynte hun som dronepilot.

Rosa og mørkeblått hår

– Krig er ikke kult eller glamorøst. Det er smerte, lidelse, tap. Man bare gjør det fordi man vil endre situasjonen, sier Jaha.

20 år gamle Tsjibi møtte også på motstand da hun skulle begynne som dronetekniker. Medsoldater mente hun ikke kunne ha de samme tekniske ferdighetene som kvinne. En av de mannlige kollegene hennes ga henne imidlertid støtte og hjalp henne på veien.

– Det må være flere kvinner i hæren. Dess flere kvinner som kommer, jo bedre blir holdningen til dem, sier Tsjibi, med rosa og mørkeblått hår. Hun tilbringer dagene i en kjeller i Øst-Ukraina, der hun forbereder dronene til strid.

Tsjibi er dronetekniker, hun finner det mer spennende enn å fly dem selv. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

– En del av den nye hæren

Talskvinnen Olha Melosjyna for Ukrainas dronestyrker sier det ikke stemmer at dronepilot er en mindre farlig jobb. Russiske styrker jager dronepilotene aktivt, fordi ubemannede våpen har blitt en sentral del av krigen i Ukraina. Melosjyna sier 4,2 prosent av dronestyrkene er kvinner, noe hun anser som en stor andel ettersom kvinner verver seg frivillig.

– Vi er en del av den nye ukrainske hæren som ble dannet under og etter invasjonen. Så når det gjelder aksept for kjønn, har ikke vi i dronestyrkene noen gang hatt noen splittelse. Det som spiller en rolle for oss, er vilje og motivasjon, sier hun.