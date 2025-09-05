Abonner
Forsvar

USAs forsvarsdepartement blir krigsdepartement igjen

USAs forsvarsdepartement bytter navn til krigsdepartement, noe det het fram til 1949, melder flere medier. Endringen blir kunngjort fredag.

Forsvarsminister Pete Hegseth kan også kalle seg krigsminister med navneendringen.
Foto: Cliff Owen / AP / NTB
NTB
5. sep. 2025 - 07:07

I en presidentordre fredag gjenoppretter president Donald Trump det gamle navn krigsdepartementet (Department of War), men dagens navn, forsvarsdepartementet (Department of Defense) skal også videreføres, uttaler en tjenesteperson i Det hvite hus til Fox News.

Forsvarsminister Pete Hegseth, som har trønderske aner, får samtidig også tittelen krigsminister, ifølge Fox News, som var først med nyheten.

Litt senere meldte også nyhetsbyråene AP, Reuters og AFP det samme. AP får opplysningene fra en tjenesteperson i Det hvite hus, noe også Reuters gjør. Begge byråene viser også til et faktaark fra Det hvite hus. The New York Times har også fått opplysningene.

Forsvar og angrep

Både Trump og Hegseth har nylig antydet at de ønsker et nytt navn på departementet.

– Alle liker at vi hadde en utrolig seiershistorie da det het krigsdepartementet. Så endret vi det til forsvarsdepartementet, sa Trump til journalister 25. august.

Hegseth har sagt at en endring bør gjenspeile et bredere skifte i Pentagon.

– Vi vant første verdenskrig og vi vant andre verdenskrig, ikke med et forsvarsdepartement, men med et krigsdepartement. Som presidenten har sagt, så driver vi ikke bare med forsvar, vi driver også med angrep, sa Hegseth til Fox News onsdag.

Pentagons hovedkvarter ligger i Arlington i Virginia, like utenfor Washington D.C. Foto:  Carolyn Kaster / AP / NTB
Pentagons hovedkvarter ligger i Arlington i Virginia, like utenfor Washington D.C. Foto:  Carolyn Kaster / AP / NTB

Gammelt navn

– Vi har gjenopprettet krigsmentaliteten i departementet. VI ønsker krigere, folk som forstår hvordan man effektivt kan bekjempe fienden. Vi vil ikke ha endeløse beredskapstiltak og bare leke forsvar. Vi mener at ord, navn og titler betyr noe. Så vi jobber med Det hvite hus og presidenten om dette. Følg med, sa Hegseth.

USA hadde et krigsdepartement fra 1789 til 1947, da det ble vedtatt en navneendring som trådte i kraft i 1949. Navneendringen innebar at departementet fra da av skulle hete forsvarsdepartementet. Pentagon er navnet på departementets hovedkvarter.

Forsvar
