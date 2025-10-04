2330 Amy-skademeldinger

Tryg Forsikring opplyser at de ved 15.40-tiden hadde fått inn minst 570 skademeldinger – og antallet stiger time for time.

– Ni av ti saker vi har fått meldt inn gjelder bygninger og bolighus. Typiske skader er tak og takplater som har løsnet, vann som har trengt inn i kjellere og trær som har veltet over biler og eiendommer. Vi har også fått meldinger om skader på biler og fritidsbåter, og enkelte har fått reiseplaner ødelagt på grunn av stengte veier. Heldigvis har vi ikke fått rapporter om personskader, sier pressesjef Ole Irgens i Tryg til NTB.

Tryg venter at skadetallene fortsetter å øke gjennom helgen og inn i neste uke ettersom det er varslet mer nedbør lørdag og natt til søndag.

Frykter at tallet stiger

Gjensidige opplyser til NTB klokken 15.30 at de har fått inn om lag 770 skademeldinger. 480 av disse gjelder stormskader, om lag 100 gjelder skader på bil, båt og camping, mens resten er vannskader, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige til NTB.

– Selv om det tidligere har vært både sterkere stormer og mye vann, er miksen vi nå ser av vind og nedbør større enn før, og det er nytt, sier han.

– Stort spenn

If melder at de ved 15-tiden hadde mottatt 490 skademeldinger.

– Mange har dem som er rammet, har fått et tre over bilen eller huset sitt, det har trengt vann inn i kjelleren eller butikklokalet eller de har fått taket ødelagt av stormkast, skriver pressesjef Sigmund Clementz i en epost til NTB.

Det er særlig kystnære områder i fylkene Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Agder og Telemark og Vestfold som er rammet, men det er kommet inn skader også fra Oslo og andre deler av Sør-Norge og Trøndelag.

– Det er for tidlig å si noe om hva skadene utgjør i kroner og øre, sier Clementz.

Renner inn

Også Frende Forsikring melder at skadene renner inn etter Amys herjinger i natt.

– Vi nærmer oss 200 skademeldinger nå, opplyser kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen til NTB i 16-tiden.

Det er skader på tak, veltede trær og vannskader på hus, garasjer og kjellere som har gjort seg gjeldende blant deres kunder.

Avlyser reiser

Fremtind hadde i 15.30-tiden fått inn over 300 skademeldinger, opplyser skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen.

– Men dette er tall vi vet kommer til å øke, sier hun.

Skademeldingene gjelder hovedsakelig kjellere fulle av vann, samt skader fra trær og gjenstander tatt av vinden som treffer hus og kjøretøy, sier Hofstad-Nielsen.

Hun sier også at flere kunder har meldt fra til om reiser de ikke kan gjennomføre på grunn av Amy.

– Det er stor pågang hos oss nå, så vi forventer at skadetallene vil stige ytterligere fremover.