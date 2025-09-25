Saken oppdates.

I tillegg skal det innføres langt strengere regler for bruk av droner i Danmark, og Hummelgaard varsler også åpning for at infrastruktureiere kan skyte ned droner i nærheten.

– Hybride trusler er dessverre her for å bli, sier justisministeren.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen understreker samtidig at det ikke er noen direkte militær trussel mot Danmark.

Klokken 9 torsdag startet en ny pressekonferanse om droneepisodene i Danmark. Der deltok forsvarsministeren og justisministeren, i tillegg til forsvarsjef Michael Hyldgaard og rikspolitisjef Thorkild Fogde.

Skal kjøpe inn

Under møtet sa justisminister Hummelgaard at det skal skaffes nye kapasiteter for å detektere og nøytralisere droner. Forsvarsminister Poulsen sa videre at regjeringen vil foreta ytterligere investeringer i teknologiske løsninger. Dette skriver den danske avisen Berlingske i en «live»-oppdatering.

Ifølge Berlingske fortalte forsvarsministeren at dronene som i natt ble oppdaget over Jylland, ikke har kommet over lang avstand, men har blitt sendt opp lokalt.

– Det vi opplever nå, er at droner potensielt blir sluppet løs i våre nærområder, sa Poulsen.

– Det kommer ned igjen

Forsvarssjefen svarte på et spørsmål om hvorfor man ikke bare skyter ned dronene.

– Vi kan jo ikke bare løpe rundt og skyte løs opp i luften. Det kommer ned igjen, det vi skyter opp, sa Hyldgaard.

– Det er ingenting disse aktørene ville elske mer enn at dronen styrter ned i et hus, la justisminister Hummelgaard til, ifølge Jyllandsposten.

Operasjoner

Danske myndigheter vet ikke hvem som står bak droneflyvningene, men mener det er en profesjonell aktør og at det dreier seg om et hybridangrep.

– Det ser helt klart ikke ut som noen tilfeldighet. Tvert imot ser det systematisk ut, sa Poulsen.

– Målet med den slags hybride angrep er å skape frykt, skape splid og å gjøre oss redde, la Hummelgaard til, ifølge Jyllandsposten.

– Nattens hendelser er noe jeg som militærmann vil karakterisere som operasjoner, sa forsvarssjef Hyldgaard.

Hevet beredskapsnivå

Ifølge rikspolitisjefen har den Den Nationale Operative Stab (Nost) hevet beredskapsnivået nok et trinn, til det midterste. Det innebærer at Nost'en er bemannet døgnet rundt.

Ifølge den danske forsvarsministeren har regjeringen ennå ikke besluttet om den vil aktivere Natos artikkel 4 .

EU-kommisjonen har kalt inn flere av medlemslandene, i tillegg til Ukraina, til et felles møte fredag hvor utviklingen av et felles droneforsvar – en dronemur – skal drøftes.