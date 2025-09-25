Droneaktivitet ved minst fire danske flyplasser – også militære flystasjoner rammet

Først dreide det seg om Aalborg lufthavn, som hadde overflygninger av droner sent onsdag kveld. Det er også observert droner nær flyplasser i Esbjerg, Sønderborg og Skrydstrup. Aalborg og Skrydstrup brukes til både sivile og militære formål – Aalborg for transportfly og spesialstyrken Jægerkorpset, og Skrydstrup til vedlikehold av F-16-jagerfly, skriver dansk TV 2.

Aalborg lufthavn åpnet igjen i 3-tiden natt til torsdag, mens det i Esbjerg og Sønderborg ikke var planlagt flyaktivitet over natten. Flyplassen i Billund valgte også å stenge en times tid, på grunn av «en hendelse» som ikke er blitt utdypet, skriver Ekstra Bladet.

Avisa legger til at det har vært «mystiske lys» over flyplassen i Rønne på Bornholm.

Klokka 9 torsdag morgen har forsvarsminister Troels Lund Poulsen og justisminister Peter Hummelgaard innkalt til pressemøte om droneaktiviteten. Også forsvarssjef Michael Hyldgaard og politidirektør Thorkild Fogde skal delta.

Ingen fare for innbyggerne

Dronene ved Aalborg lufthavn utgjorde ingen fare for innbyggere eller for flyplassen, opplyste Nordjylland-politiet på et pressetreff natt til torsdag.

Et lys beveger seg på himmelen over Aalborg etter meldinger om droneobservasjoner. Foto: Morten Skov/@MSchieller69609/via Reuters/NTB

– Vi vet ikke hva formålet med dronene er, og vi vet ikke hvem som kontrollerer dem, sa politisjef Jesper Bøjgaard ved Nordjyllands politi.

Det ble vurdert å gjøre tiltak for å få ned dronene dersom det var sikkerhetsmessig forsvarlig, ifølge Bøjgaard.

Han legger til at droneoperatørene ikke er pågrepet, men at saken vil bli etterforsket videre. Den siste droneobservasjonen skjedde klokken 00.54.

– Droneaktiviteten er verifisert. Dronene fløy med lys og ble observert fra bakken, men det er ennå ikke klarlagt hva slags droner det er snakk om, opplyste politiet i en pressemelding.

Det var ikke klart for Nordjylland-politiet om dronene i Aalborg er de samme som ble observert ved Kastrup lufthavn i København på mandag. Men Rigspolitiet opplyste på et pressetreff i 00.30-tiden at dronene i Aalborg fulgte et lignende mønster som dem ved Kastrup.

Ukjent hvem som står bak

Det er fortsatt ikke kjent hvem som står bak, men politiet har tidligere omtalt det som en «kapabel aktør». Ingenting tyder på at det er snakk om private, kommersielle droner, verken i Aalborg eller i København tidligere i uken, ifølge Rigspolitiet.

Det vurderes nå om det nasjonale beredskapsnivået skal heves ytterligere. Den Nationale Operative Stab (Nost) ble aktivert på laveste nivå etter dronehendelsen i København mandag. Det er totalt tre nivåer.

Fly omdirigert

Den første dronen i Aalborg ble observert allerede klokken 21.44, ifølge Bøjgaard. Luftrommet ble stengt på ubestemt tid rett før klokken 23 onsdag kveld. Luftrommet var altså stengt i rundt fire timer før dronene forsvant.

Flere fly ble omdirigert, deriblant fly fra SAS og Norwegian.

Hendelsen skjedde etter at Kastrup lufthavn i København ble stengt i flere timer tidligere i uken som følge av droneaktivitet. Også i Norge har droneobservasjoner ført til at Gardermoen flyplass har vært stengt.

