Abonner
Forsvar

Hvorfor skyter vi ikke uidentifiserte droner ned?

Droneekspert etterlyser innkjøp av avskjæringsdroner til Forsvaret.

Det finnes mange måter å oppdage droner på, med aktive og passive sensorer, forklarer Nils Håheim-Saers, overingeniør og flytryggingsleder ved Norce Tromsø.
Det finnes mange måter å oppdage droner på, med aktive og passive sensorer, forklarer Nils Håheim-Saers, overingeniør og flytryggingsleder ved Norce Tromsø. Foto: Marius Valle
Marius ValleMarius Valle– Journalist
25. sep. 2025 - 05:00
Forsvarluftfart
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
NVE
Ingeniør - GIS og naturfare
NVE
Oslo
24. okt.
Ny i dag
COWI AS
Sommerjobb Geoteknikk
Forsvarsdepartementet
Fagdirektør
Argus Remote Systems AS
R&D Engineers
Asplan Viak
Nyutdannet innen konstruksjonsteknikk
Statens vegvesen
Avdelingsdirektør Styring
En tjeneste fra