Fra i dag kan du velge norgespris

Bestilling av norgespris på strøm må gjøres via nettstedet Elhub med elektronisk ID. Der har de har forberedt seg, ytelsestestet og utviklet systemer for å tåle høy trafikk.

– Utgangspunktet vårt er at vi har laget et system som skal være robust og klart for å ta imot de bestillingene som kommer, sier kommunikasjonssjef Christine Rynning-Tønnesen i Elhub til NTB.

Hun minner om at det ikke haster, man kan godt vente noen dager.

– Alle som bestiller til og med 1. oktober, får norgespris fra 1. oktober. Så her er det ingen grunn for brukere til å logge seg på umiddelbart når det åpnes for å bestille. Man har god tid på seg, sier hun.

Før det var gått en hel time har over 50.000 bestilt norgespris på strøm onsdag, melder TV 2.

– Allerede før klokken 10 i dag har over 50.000 vært inne og bestilt norgespris, skriver kommunikasjonssjef Christine Rynning-Tønnesen i Elhub i en tekstmelding til kanalen.

Klokken 9 onsdag formiddag åpnet muligheten for å bestille norgespris på elhub.no.

Ting å tenke på

En undersøkelse fra Forbrukerrådet gjort i sommer viser at én av to strømkunder er usikre på om de skal velge norgespris.

– De fleste analyser tyder på at du bør velge norgespris fremfor å bli stående på dagens strømstøtteordning hvis du bor i Sør-Norge. Når det gjelder Trøndelag og Nordvestlandet, er det mer usikkert, og det kan være lurt å avvente strømprisene fremover, sier konstituert direktør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

To sentrale ting å huske på er at når man først velger norgespris, blir denne strømprisen gjeldende ut 2026. Avtalen om norgespris er knyttet til strømmåleren, så den gjelder også om boligen overtas av ny eier.

Bindingstiden skal hindre at folk bare benytter ordningen i vinterhalvåret, når strømmen som regel er dyrest, og melder seg ut i sommerhalvåret.

Hva lønner seg

Norgespris gir deg en fast strømpris på 50 øre per kilowattime, mens nettleie, elavgift og eventuelle påslag fra strømselskapet betales på vanlig måte.

Det er umulig å spå nøyaktig hva strømprisene blir framover i tid. Det er imidlertid mulig å få en pekepinn på om det lønner seg for deg å ha norgespris, eller om det er bedre å betale spotpris med strømstøtte.

På Elhub kan man logge seg inn med elektronisk ID og se om det kunne lønne seg med norgespris for en eller flere av dine strømmålere. Der ligge ditt strømforbruk for 2024 og så langt i 2025. Du kan sammenligne hva strømmen ville kostet med norgespris kontra spotpris med strømstøtte.

Rynning-Tønnesen i Elhub påpeker at prissjekken gjelder for tidligere år og ikke er en garanti for at norgespris vil lønne seg for deg.

– Vårt råd er uansett å gå inn og sjekke. Der har du jo fasiten på hvordan norgespris ville slått ut historisk for hver eneste strømmåler. Det er et godt tall for folk å ta med seg når de skal gjøre dette valget, sier hun.

