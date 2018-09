PST: Sannsynlig at Sandbergs mobil er misbrukt av Kina og Iran

PST mener det er «sannsynlig» at Per Sandbergs sikkerhetsbrudd har gitt fremmede e-tjenester informasjon, skriver statsministeren i et brev til Stortinget.

Aftenposten siterer videre fra brevet:

– PST vurderer at en norsk statsråd er et høyverdig etterretningsmål for både Iran og Kina. Ut ifra dette er det sannsynlig at sikkerhetsbruddene har gjort informasjon tilgjengelig for uautoriserte aktører, skriver statsminister Erna Solberg (H) i et svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

PST vurderer risikoen ved at Per Sandberg brøt instruksen og tok med tjenestetelefonen til Kina og Iran som «høy», heter det i brevet.

Måtte gå

Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister i august etter at det ble kjent at han mot regelverket tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Iran. Det er også avdekket at han har brukt samme mobiltelefon på reise til Kina.

I kjølvannet av Sandberg-saken ba kontrollkomiteen statsminister Erna Solberg svare på en rekke spørsmål om sikkerhet ved regjeringens mobilbruk, og en enstemmig komité ble enig om å sende ni spørsmål om Sandberg-saken til Statsministerens kontor.

Komiteen ville blant annet ha svar på hvilke faglige vurderinger regjeringen har innhentet fra sikkerhetsmyndighetene i tilknytning til Per Sandbergs reiser til Iran og Kina, hvordan PST vurderte risikoen ved at Sandberg tok med seg den samme tjenestetelefonen til Kina og Iran, og hvilke tiltak statsministeren ville iverksette for å hindre lignende sikkerhetsbrudd i fremtiden.

Komiteen stilte også spørsmål knyttet til flere statssekretærers reiser til høyrisikoland, der det er avdekket at også de tok med seg jobbtelefonen.

Flere brudd

Statsminister Erna Solberg understreker at hennes svar bygger på informasjon fra de ulike departementene og Politiets sikkerhetstjeneste. Der går det også fram at flere politikere, som Ap-leder Jonas Gahr Støre, tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, Sp-leder og statsråd Liv Signe Navarsete, også har tatt med og brukt tjenestetelefonen i høyrisikoland.

I noen av tilfellene ligger hendelsen seks-sju år tilbake i tid, og da fantes det ikke like strenge sikkerhetsregler som i dag, skriver Aftenposten.