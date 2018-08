- At det er tilnærmet 100 prosent klimanøytralt å ha dataserverne i Norge, betyr mye for utenlandske kunder

Vi møter Green Mountains administrerende direktør utenfor fjellhallene på Rennesøy som opprinnelig var lager for militært materiell. Da NATO flyttet ut, tok Green Mountain over.

Disse fjellhallene er stedet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen valgte da de i februar la fram regjeringens nye datasenterstrategi.

POLITISKE VIRKEMIDLER For å stimulere for datasentra, vil regjeringen: - Fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk.

- Tilrettelegge for flere fiberkabler til utlandet.

- Etablere en pilot for alternativt kjernenett.

- Innføre nye regler for etablering av ledningsanlegg i offentlig veggrunn.

- Styrke Innovasjon Norges Invest in Norway-funksjon.

- Utarbeide veiledning for regulerings- og konsesjonssaker.

- Gjøre relevant informasjon knyttet til etablering av industrivirksomhet lett tilgjengelig og oversatt til engelsk.

- Lage en tidslinje med oversikt over tillatelser man trenger for å etablere industrivirksomhet i Norge.

- Gjennomføre en kartlegging av datasenternæringen i Norge.

På spørsmålet om hvilke tiltak som styrker konkurransekraften mot utlandet, trekker Gyland først fram strømprisen:

– Det viktigste er at vi er likestilt med kraftkrevende energi, sier han.

1. januar 2016 fikk datasentre med uttak over 5 megawatt redusert sats på el-avgiften. Fra 1. januar 2017 ble dette utvidet til å gjelde datasentra med uttak over 0,5 megawatt. El-avgiften er satt ned fra 16,32 øre per kilowattime til 0,48 øre per kilowattime, en reduksjon på 97 prosent.

Fjerning av maskinskatten viktig

Av tiltakene som ligger i regjeringens nye strategi, fremhever Gyland fjerning av maskinskatten, samt arbeidet med å forbedre fiberkapasiteten til utlandet.

– Den nye planlagte fiberkabelen mellom Newcastle og Rennesøy, er et eksempel. Med den blir vi en hub for Vestlandet, sier han.

Den 70 mil lange «Englandcable» skal krysse Nordsjøen med 8 par med mørk fiber (optiske fibre ledig for fiber-optisk kommunikasjon).

Når den er klar til bruk i slutten av 2019, får den en kapasitet på 240 terabit. Englandcable gir direkte forbindelse med fiberkabler til Irland og USA.

Får flere kunder

I regjeringens datasenterstrategi nevnes også Digiplex, Basefarm og Lefdal Mine Datacenter, samt arbeidet med å utvikle tomter for datasentra i Vestfold, Telemark og Hedmark.

Green Mountain, som har to datasentre på Rennesøy og på Rjukan, vurderer å etablere seg flere steder i landet. Gyland ønsker ikke å røpe hvor mange kunder de har, annet enn at antallet ligger et sted mellom 20 – 50. DNB og Lyse er blant dem.

Stavanger kommune flyttet alle servere inn i Green Mountain i 2016. Årsaken var at skulle de hatt serverne selv, måtte de fornye og utvide anlegget. Det ville blitt dyrt. Dessuten var ikke kommunen fornøyd med servicekontraktene de hadde med eksterne leverandører.

– De følte ikke tilstrekkelig eierskap til vårt anlegg. Resultatet ble at vi fikk flere tilfeller av at strøm og kjøling feilet i vårt datasenter, som igjen betydde at våre kritiske tjenester ble utilgjengelige for brukerne, forteller Stein Ivar Rødland, IT-sjef i Stavanger kommune.

Siden moderne datautstyr ikke krever direkte adgang, og det aller meste av datadrift uansett gjøres fra et kontor, var det unødvendig å ha datasenteret i kommunens eget bygg. At serverne ble plassert inne i en fjellhall utenfor bykjernen, opplevdes også som tryggere.

– Vi er svært fornøyde. Etter flyttingen til Green Mountain, har vi ikke hatt nedetid på våre tjenester knyttet til strøm, kjøling eller nettverk. Vi opplever aldri at alle tjenestene faller ut, og har en helt annet trygghet for våre data og anlegg, slår IT-sjefen fast.

Grønn kraft en fordel

TO ANLEGG Green Mountain har to anlegg: - DC1-Stavanger ligger inne i fjellhaller på Rennesøy utenfor Stavanger. De disponerer 22000 m2 og har en kapasitet på 22 MW. - DC2-Telemark ligger på Rjukan. De disponerer 50 000 m2 og har en kapasitet på 50 MW. - Green Mountain eies av Smedvig-konsernet.

Norge oppfattes som et trygt sted å plassere sine dataservere. Etter som de norske rammevilkårene blir mer gunstige, får Gyland stadig flere henvendelser fra potensielle kunder.

– Bare siden nyttår, har vi signert seks nye kontrakter, sier han.

At elektrisiteten stammer fra fornybar vannkraft er et godt kort på hånden.

– Vi sender rapport til kundene hver måned med oversikt over karbonregnskapet for deres dataservere. At det er tilnærmet 100 prosent klimanøytralt å ha dataserverne i Norge, betyr mye for de utenlandske kundene, sier han.

Green Mountain har dieselaggregat i tilfelle strømtilførselen skulle falle ut. I praksis tas det kun i bruk når storm og tordenvær gir risiko for spenningsfall på strømnettet.

En uløst utfordring er bruk av overskuddsvarmen. Per i dag blir den ikke utnyttet hos Green Mountain. Gyland ønsker seg gode idéer til bærekraftig bruk av overskuddsvarmen.

– I Sverige er dette løst ved å bruke overskuddsvarmen i deres eksisterende fjernvarmeanlegg. I Norge, der datasentrene ligger utenfor byene, ser jeg for meg at overskuddsvarmen for eksempel kan brukes i drivhus eller landbaserte oppdrettsanlegg, sier han.

Arbeidsplasser

Ifølge Gyland gir hver brukte megawatt rundt fem direkte arbeidsplasser i et datasenter, og 25 indirekte arbeidsplasser utenfor. Green Mountain har 20 ansatte, deriblant ingeniører og sivilingeniører innen elektro og automatikk.

Gyland, som selv er ingeniør innen automasjon, jobbet tidligere hos Evry som nå står bak datasenteret Digiplex i Fet kommune. Da Green Mountain ble etablert, valgte han å begynne der. Han ble ansatt som teknisk sjef, og fikk i september i fjor stillingen som administrerende direktør.

På Rennesøy er kun en tredjedel av kapasiteten i bruk. Etter hvert som stadig flere kunder flytter inn, blir det behov for flere ansatte.

– Vi bygger ut modulvis og kan ta i mot nye kunder i løpet av tre måneder, sier han.

Et krav fra mange kunder er en responstid på 40 millisekunder.

– Det tilsvarer cirka en fiberavstand fra Stavanger til Paris, sier Gyland.

Det betyr at sørnorske datasentra kan huse kunder til og med den nordlige delen av kontinentet, et område som rommer viktige kommersielle sentra som London, Paris, Amsterdam, Ruhr og Hamburg.

Sikkert

En dataserver skal aldri miste strømtilførselen, ikke oppleve spenningsfall og ikke overopphetes. For å unngå dette er strømtilførsel og kjøleanlegg duplisert. Hvis en del av anlegget ryker, trår den andre inn.

Strenge sikkerhetstiltak gjør at uvedkommende ikke skal kunne komme inn og gjøre skade på dataserverne. Slik tilbyr datasentra trygg fysisk oppbevaringsplass for flere kunder samtidig, såkalt co-location, mens det er kundens eget ansvar å beskytte sine data mot hacking.

For å hindre brann har fjellanleggets datarom og tekniske rom hypoksisk ventilasjon. Det vil si at oksygennivået er redusert fra det normale 20,95 prosent til 15,5 prosent. Det gjør at brann ikke kan oppstå.

– Du får ikke fyr på en lighter her, sier Gyland idet vi står inne i et av datarommene med summende dataservere og kjøleanlegg.

Det gir mening, for på vandringen gjennom fjellhallene har vi merket at det har vært litt tyngre å puste. Men så tilsier oksygennivået at vi befinner oss på 2100-2700 meters høyde, selv om vi i realiteten er i et slags underjordisk høydehus 274 meter inn i fjellet med 230 meter fast berg over hodene.

Under slike forhold er det naturlig å spørre om Green Mountains ansatte er i ekstra god form.

– Det stemmer faktisk. Bare synd at jeg selv stort sett sitter på kontoret utenfor, ler Gyland.