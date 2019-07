Prognose: Europa i ferd med å kjøre forbi USA i batterikappløpet

Bare Volkswagen alene planlegger å produsere 22 millioner elektriske kjøretøy under en tiårsperiode, og mange har stilt spørsmål ved om tilgangen på litium-ion-batterier kommer til å være tilstrekkelig. I april advarte en rapport fra EU-kommisjonen om at en stor avhengighet av importerte batterier risikerer å hemme konkurranseevnen til den europeiske bilindustrien.

Men Europa kan være i ferd med å kjøre forbi USA innen batteri-produksjon. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) spår at vi kommer til å slå Nord-Amerikas produksjon i 2023, da Europa beregnes å levere tilsvarende 198 GWh per år. BNEFs prognose er samtidig at Nord-Amerika i 2023 kommer til å ha kommet opp i 130 GWh.

I fjor var Europas produksjon bare noen ynkelige GWh, tilsvarende tre prosent av verdens totale produksjon.

– Europa beveger seg bort fra å være en etternøler til å investere solide mengder kapital sammen med statlig støtte, sier sjef for energilagring Logan Goldie-Scot hos BNEF til Greentech Media.

Analytikere konstaterer samtidig at Europas produksjon er mer robust i og med at USAs produksjon er så sterkt knyttet til én bedrift – Tesla.

Det er først og fremst Tyskland og Frankrike som har drevet fram det europeiske avansementet, via initiativet European Battery Alliance – med investeringer som kan ende på 100 milliarder euro (965 milliarder norske kroner).

Mange asiatiske aktører i Europa

Men en stor del av de fabrikkene som planlegges drives av asiatiske bedrifter. Kinesiske Contemporary Amperex Technology satser nå på et anlegg i Tyskland som skal produsere 14 GWh per år for BMW og Volkswagen. Svolt Energy Technology planlegger et anlegg i Europa som skal produsere 24 GWh per år med oppstart i 2025.

Blant de sørkoreanske bedriftene som planlegger å ekspandere i Europa finnes LG Chem, Samsung SDI og SK Innovation. Med støtte fra den ungarske staten satser Inzi Controls omkring en halv 456 millioner norske kroner på et anlegg som skal starte opp allerede neste år.

Spørsmålet er hvor stor del av den EU-finansierte kaken som de asiatiske bedriftene kommer til å få en del av. Den første virkelig europeiske «gigafabrikken» på det europeiske markedet kommer til å bli svenske Northvolt, som nylig fikk ordne seg med kapital til sine satsinger. Nå flagger bedriften at de skal mer enn doble personalet sitt – og ansette 500 personer i løpet av de kommende tolv månedene.

Denne artikkelen ble først publisert av NyTeknik.se.