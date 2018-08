Professor: Tungtransporten kan blir karbonfri uten store batterier

Norge har klart å gjøre elbilen til det foretrukne kjøretøyet. Enten har folk en elbil eller hybrid, eller så planlegger de å kjøpe en neste gang. Den norske elbilpolitikken har virket, godt hjulpet av dieselmotorens krise.

Men skal vi luke utslippene ut av trafikken må vi elektrifisere de tunge kjøretøyene også. Det er ikke like lett. Trailere er bygget for å kjøre langt og lenge. Da er det ikke lett å bruke mye tid på å lade batterier. Dessuten vil enorme batterier ta mye av netto lastekapasitet.

Professor i bygg og miljøteknikk ved NTNU, Rolf Bohne, er en av forfatterne bak studien Elingo, - Elektrisk infrastruktur for godstransport. Den undersøker hvordan vi kan utstyre viktige norske veistrekninger med elektrisk infrastruktur som gjør at trailere og andre kjøretøyer kan få kraft til fremdrift og batterilading mens de kjører. Da kan vi slå to fluer i en smekk. Tungtransporten blir karbonfri og trenger ikke store batterier.

