Produsenten av de nye Widerøe-flyene kjøpes opp av Boeing 

Luftfartsindustriens to giganter, Airbus og Boeing, er begge resultatene av en rekke sammenslåinger og overtakelser.

Nå ser det ut mot å gå mot enda en, ettersom Boeing har blitt enige med Embraer om å overta 80 prosent av Embraers sivile virksomhet for 4,2 milliarder dollar, rundt 36 milliarder kroner.

Det gjenstår ennå at brasilianske myndigheter godkjenner handelen.

Konkurrerende partnerskap

I likelydende pressemeldinger fra Embraer og Boeing heter det at begge selskapene vil komme styrket ut av dette.

– Vi er trygge på at partnerskapet vil tilføre stor verdi til Brasil og brasiliansk luftfartsindustri som helhet. Dette er i tråd med vår langsiktige vekststrategi, uttaler Embraer-sjef Paulo Cesar de Souza e Silva.

Boeing-sjef Dennis Muilenburg påpeker at de har samarbeidet i mer enn 20 år, og at de gjennom den siste sammenslåingsprosessen har fått enda mer respekt for hverandre og tro på potensialet i partnerskapet.

En Embraer E190E2 og en Boeing 737 Max på Paris airshow på Le Bourget i 2017. Foto: Pascal Rossignol

Planene har vært offentlig kjent i over et år nå. Muligens har Boeings ambisjoner vært til stede lenge, men det som ser ut som den utløsende faktoren, var da Airbus i oktober i fjor inngikk partnerskap med den kanadiske flyprodusenten Bombardier og kjøpte majoriteten i C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP).

Både Airbus og Boeing har prioritert ned å utvikle egne nye fly i størrelsen rett under A320/B737, med rundt 100-150 seter. Dette skaffer de seg gjennom henholdsvis Bombardier C-serie og Embraer E-jet.

Airbus har siden i sommer solgt CS100 og CS300 som A220-100 og A220-300.

Norsk lanseringskunde

Widerøe-sjef Stein Nilsen, Embraer-sjef Paulo Cesar de Souza e Silva og sjef for Embraers passasjerflyvirksomhet John Slattery. Foto: Per Erlien Dalløkken

Embraer leverte tidligere i år en helt ny passasjerflytype for første gang på 14 år, nemlig andre generasjon E-jet. Lanseringskunden er Widerøe, som med E190-E2

Det er alltid en viss risiko å være tidlig ute med nye flytyper, men etter noen måneders drift med de tre flyene, var Widerøe meget fornøyd.

Boeings overtakelse av Embraer har også skapt debatt hos våre naboer i øst.

Saab har som kjent solgt 36 Jas-39E/F til Brasil som blir den sjette Gripen-nasjonen når de etter planen mottar de første kampflyene i 2019. Ifølge avtalen om teknologioverføring skal både produksjonen av en god del komponenter og sluttmontering av Gripen-flyene skje hos Embraer ved São Paulo.

Saab og Embraer har et industrielt samarbeid på den nye generasjonen Jas-39 Gripen. Foto: Saab

Problemstillingen har vært hva slags konsekvenser det ville fått dersom Boeing overtok hele Embraer, inkludert forsvarsdivisjonen. Samtidig skal det sies at Saab og Boeing er gode venner og har fått enda tettere bånd etter at de i høst vant den enorme kontrakten om å levere nye treningsfly til US Air Force.

KC-390

Selv om det her altså dreier seg om kjøp av den kommersielle delen av Embraer, unntatt privatflyproduksjonen, er det i den skisserte avtalen også et nytt samarbeid knyttet til KC-390.

KC-390 er et transport- og tankfly som Embraer Defense & Security og det brasilianske luftforsvaret (Força Aérea Brasileira - FAB) det siste tiåret har utviklet til erstatning for C-130 Hercules-flåten som ble anskaffet på 1960-tallet. Det fløy for første gang for snart fire år siden. Det første flyet som skal leveres til FAB i løpet av 2019 var i lufta for et par måneder siden.

Embraer KC-390. Foto: Embraer

Et nytt fellesforetak der Embraer eier 51 prosent og Boeing eier 49 prosent skal «utvikle nye markeder» for det militære transportflyet, uten at det kommer fram flere noen detaljer.

Snart 50 år

Embraer ble stiftet i 1969. Navnet er utledet av «Empresa Brasileira de Aeronáutica». I løpet av disse nesten 50 årene har selskapet levert over 8.000 fly. Passasjerflyene og privatflyene lages i São José dos Campos cirka 80 kilometer nordøst for São Paulo.

Det første regionale passasjerflyet var EMB-110 Bandeirante, som også ble brukt i Norge i mindre skala.

I 2017 leverte Embraer 101 passasjerfly og 109 privatfly og omsatte for 5,8 milliarder dollar. I sivil luftfart er det bare Airbus og Boeing som er større.