Widerøe var forberedt på trøbbel med nye fly - nå er de mer pålitelige enn de gamle

Å være først ute med en ny flytype er alltid forbundet med risiko. Det har mange flyselskaper måttet erfare opp gjennom luftfartshistorien.

Det var også Widerøe oppmerksomme på da de takket ja til å bli lanseringskunde på Embraer E190-E2.

Men å ta denne sjansen kan se ut til å betale seg. Så langt har deres ferd inn i «jetalderen» vært uten turbulens. De nye E2-flyene har allerede bedre regularitet enn turbopropen Dash 8 Q400.

Fra overleveringen i april: I dag starter en ny epoke for Widerøe

Fornøyde produsenter

Ifølge Widerøes statistikk, som de har sendt Teknisk Ukeblad på forespørsel, ligger regulariteten per i dag på 99,1 prosent for den vesle E190-E2-flåten.

Tilsvarende tall for teknisk regularitet på Q400 ligger på 98,9 prosent.

Dette er selskapets nest største fly (78 seter) og var planlagt som backup i tilfelle det oppsto mye feil på E2-flyene.

Widerøe har hatt åtte kanselleringer med de nye Embraer-flyene av tekniske årsaker. Wetlease-oppdraget de har hatt for Finnair siden mai har så langt hundre prosent regularitet.

Ifølge Andreas Aks, prosjektleder for implementering av den nye flytypen i Widerøe, regnes dette i bransjen som en spesielt vellykket idriftsettelse, det som på engelsk flyspråk kalles EIS («entry into service»).

Andreas Aks (f.v) sammen med Widerøe-sjef Stein Nilsen, Embraer-sjef Paulo Cesar de Souza e Silva og sjef for Embraers passasjerflyvirksomhet John Slattery. Foto: Per Erlien Dalløkken

– Det er faktisk såpass bra at Embraer og motorprodusenten Pratt & Whitney trakk fram dette nå under flyshowet i Farnborough og beskrev det som en slags verdensrekord i EIS. Dette er resultatet av et godt produkt og et godt samarbeid mellom våre og produsentens folk, sier Aks.

Andre generasjon E-jet er det første nye passasjerflyet fra Embraer på 14 år. I Widerøes konfigurasjon har flyet kapasitet til 114 passasjerer og har rekkevidde til å nå hele Europa.

– Som forventet leveres flyene enestående operasjonelle resultater, skriver Embraer i sin rapport for andre kvartal.

Reiser hjem

Flyselskapet har kun i overkant av tre måneders driftserfaring med flytypen. Det første E2-flyet (LN-WEA) landet på norsk jord torsdag 12. april. Fly nummer to og tre (WEB og WEC) ble satt i drift i mai og juni.

LN-WEA fikk tradisjonell mottakelse da det første gang landet på Flesland 12. april. Foto: Kim Vanvik

Det første flyet hadde en relativt langvarig klargjøringsfase både i Brasil og Skottland som følge av all dokumentasjonen som måtte på plass, mens de to neste maskinene begge gikk i rutetrafikk dagen etter ankomst til Norge.

Fly nummer to ble umiddelbart satt til å fly for Finnair til og fra Helsinki, mens det tredje flyet begynte chartervirksomhet til Tyrkia. Senere denne måneden starter de opp ruter til Hamburg og München.

– Vi er svært tilfreds med å opprettholde et krevende flyprogram allerede fra dag én. Dette skyldes en kombinasjon av at flyet leverer som lovet og at vår samordning og prosjektkoordinering med Embraer og Pratt & Whitney er så og si sømløs, sier Aks.

Noen mindre feil har det selvsagt vært, men dette kan i hovedsak settes i kategorien «småplukk» og softwareoppdateringer som har kunnet løses kjapt.

Under innfasingen har Embraer og Pratt & Whitney til enhver tid hatt rundt 15 ansatte på plass i Norge. Nå nærmer kunnskapsoverføringen seg ferdig og disse er i ferd med å reise hjem i henhold til planen.

Holder det de lovet

Da E2 ble lansert, lovet Embraer 16 prosent forbedret effektivitet sammenlignet med E190. Mot slutten av testprogrammet ble dette justert opp til 17,3 prosent forbedring.

Widerøeflyene har i den første fasen gått på langt flere kortere ruter enn det som er optimalt for denne typen fly. Aks forklarer at ruteprogrammet har vært driftsoptimalisert med hyppige, korte «legs» for å kunne sjekke ut pilotene raskest mulig. Dette vil selskapet være i mål med til fjerde kvartal.

– På de faste rutene som passer flytypen bedre, fra Bergen til Helsinki, Bodø og Tromsø, ser vi så langt at flyene leverer like godt eller bedre enn forventet når det gjelder effektivitet, opplyser han.

LN-WEC er det tredje og foreløpig siste av E190-E2-flyene som Widerøe har mottatt. Her tar det av fra Bodø. Foto: Kim Vanvik

Heller ikke PW1900G-motorene på E190-E2 har sluppet unna enkelte av barnesykdommene som Airbus har hatt med søstermotoren PW1100G som de bruker på A320 Neo. Det er blant annet snakk om foringsmateriale rundt brennkammeret som ikke har god nok levetid.

Mens resten av E2-flyene leveres fra fabrikk med den oppgraderte versjonen, «Combustor C», var ikke denne klar i tide for Widerøes fly.

– Motorbytter blir gjennomført i fjerde kvartal. Dette gjøres på basen i henhold til plan, og flyene blir tatt ut av drift en dag, forteller Aks.

Widerøe har opsjon på ytterligere tolv fly, og har signalisert at det er høyst sannsynlig at denne blir benyttet, men det er ennå ikke fattet noen beslutning, får Teknisk Ukeblad opplyst.