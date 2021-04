Problemer for Mars-helikopteret

Mars-helikopteret Ingenuity skal veldig snart være klar for historiens første motoriserte og kontrollerte flyvning på en annen planet.

Den første ferden var planlagt for gjennomføring natt til mandag, men det oppsto en uventet feil på den aller siste testen før flyvning. Foreløpig er det ingen kjente indikasjoner på at feilen er kritisk for oppdraget, men NASA-teamet har utsatt flyvningen med minst tre dager for å kunne diagnostisere feilen, fikse den og foreta en ny test før avgang.

Rotortest

Det var under testen av rotorene i høy hastighet at et automatisk varslingssystem slo av testprosedyren før den var ferdig. Dette skjedde idet helikopteret gikk fra "pre-flight"-modus til "flight"-modus. Varslingssystemet er laget for å beskytte Mars-helikopteret, ved å avbryte sekvensene automatisk dersom det oppdages uregelmessigheter.

Helikopteret har for noen dager siden gjennomført en vellykket rotortest i lavere hastighet, med 50 omdreininger i minuttet. En lang rekke øvrige milepæler og vellykkede tester fram til nå har gitt NASA selvtillit foran den spesielle teknologi-demonstrasjonen, som de beskriver som "høy risiko, høy gevinst". Uansett utfall vil eksperimentet gi verdifull informasjon om hvordan menneskeheten kan fly på Mars i fremtiden.

Helikopteret er trygt

NASA melder at helikopteret er trygt og i god stand, og har sendt alle telemetridata fra testen tilbake til jorda. Dette blir altså nå analysert for å forstå hva som skjedde, før det settes opp en ny test.

Foreløpig er altså ny dato for den historiske flyvningen satt til tidligst 14. april lokal Mars-tid. TU vil når tiden kommer sende direktebilder fra NASAs kontrollsenter idet de første dataene kommer tilbake til jorda.

Norske Håvard Grip er som sjefspilot sentral i gjennomføringen av den historiske flyvningen.