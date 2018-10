Porsche skal sette denne i produksjon

Porsche har allerede sin neste elbil etter Taycan klar. Dette blir bilen som for første gang ble vist frem på bilmessen i Genéve i år, og som er kjent under navnet Mission E Cross Turismo.

Dette ble kjent under et industriseminar i Tyskland i går, hvor Porsche-sjef Oliver Blume fortalte at avgjørelsen om å sette bilen i produksjon ble tatt av Porsche-styret samme dag, skriver Automobilwoche.

Mission E Cross Turismo er en blanding av SUV, stasjonsvogn og kupé. Foto: Marius Valle

Bilen kommer etter at Taycan har kommet i produksjon.

Porsche planlegger å sette Mission E Cross Turismo i produksjon i 2020. Taycan skal komme på markedet i slutten av 2019.

Cross Turismo-utgaven er en kombinasjon av stasjonsvogn, kupé og SUV. Litt av hvert, med andre ord.

Porsche Mission E Cross Turismo. Foto: Marius Valle

Spesifisert som Taycan

Grunnspesifikasjonene er de samme som på Taycan. Det vil si to motorer med en kombinert effekt på 441 kilowatt, 0 til 100 på under 3,5 sekunder, og toppfart på over 250 kilometer i timen.

Batteriet er 90 kilowattimer, og gir en rekkevidde på rundt 500 kilometer.

Taycan og Mission E Cross Turismo er ventet å tilføre totalt 1500 nye jobber hos Porsche. 300 av disse jobbene skal komme som direkte følge av produksjonen av Cross Turismo.