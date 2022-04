Politiet stoppet selvkjørende bil

En selvkjørende Chevrolet Bolt fra Cruise Automation ble tidligere denne måneden stanset av politiet i San Francisco. Bilen var uten kjørelys.

Hendelsen ble fanget på video av en forbipasserende, og publisert på Instagram.

Videoen viser at politibilen setter på blålys. Deretter kjører Cruise-bilen gjennom et lyskryss før den kjører til siden og setter på nødblink. Videoen viser at både tilskuerne og konstablene oppfatter situasjonen som humoristisk.

Samarbeider med politiet

I en uttalelse publisert på Twitter sier Cruise at de samarbeider med politiet i San Francisco om hvordan de skal forholde seg til de autonome bilene, og at de har et telefonnummer de kan kontakte operatøren på i situasjoner som denne.

En talsperson for Cruise sier til Bloomberg at skjermen på dashbordet viser et telefonnummer i situasjoner som denne. Dersom det er passasjerer om bord kan de kontakte Cruise gjennom en egen toveiskommunikasjonskanal i bilen.

Det ser tilsynelatende ut til at bilen forsøker å unnslippe politiet i begynnelsen av videoklippet, men Cruise sier at bilen oppførte seg som tiltenkt. De sier at bilen viket for politibilen, og kjørte til siden på nærmeste egnede sted.

Ingen bøter ble utstedet for kjøring uten hovedlys.

Dette er for øvrig ikke første gang Cruise har tiltrukket seg San Francisco-politiets oppmerksomhet. I 2018 ble en av deres biler stoppet for å ha kjørt for nærme en fotgjenger. Cruise sa den gangen at deres data viste at bilen – som hadde en fører som overvåket bilen om bord – ikke gjorde noe galt. Politiet endte likevel med å bøtelegge føreren, som var juridisk ansvarlig for kjøretøyet.