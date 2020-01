Podkast: Den lange veien mot felles elektronisk journal

Norge og legene her i landet var tidlig ute med elektroniske journaler. Altså i flertall. Vi mangler altså ikke journaler, men vi står foran et enormt ryddearbeid. De tusen blomster har kanskje fått blomstre litt for lenge, og mye tid går med til å finne riktig informasjon.

Alle helsearbeidere i norske kommuner skal få et felles journalsystem, og det skal etableres felles terminologi. På toppen av det hele må systemet snakke med sykehusenes journaler, hvor de også jobber med å rydde opp.

Vi blir svette bare ved tanken på dette ryddearbeidet, men kan konstatere at divisjonsdirektør for strategi og portefølje i e-helsedirektoratet, Karl Vestli, ikke blir det. Det er et godt tegn.

Det er enorme og kostbare prosjekter. Men på sikt vil de lønne seg både i kroner, i sikkerhet og effektivitet. Det vil også gjøre tilgangen på anonymiserte data til forskning mye enklere.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.