Pfizer og BioNTech: Koronavaksine er 90 prosent effektiv

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer sier at covid-19-vaksinen de utvikler sammen med tyske BioNTech er 90 prosent effektiv mot å hindre covid-19-infeksjoner i fase 3-tester. Her settes den første vaksinedosen på en deltaker i testingen.

(Foto: University of Maryland School of Medicine via AP / NTB)