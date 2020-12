Her er de første koronavaksinene i Norge

Lørdag morgen ankom lastebilen med de første 9.750 dosene Ullevål sykehus. NTB har fått være med på innsiden av bygget der koronavaksinene oppbevares.

Farmasøyter sto klare til å ta imot kjøleboksene fra lastebilen på Ullevål sykehus. Vaksinene er innpakket i tørris, og må pakkes opp raskt etter at man har åpnet kjøleboksen.

Tørris og minus 70 grader

Vaksinen fra Pfizer og Biontech må oppbevares ved minus 70 grader ved langtidslagring og transport. Derfor var den innpakket i tørris da den ankom Norge. Det er kun Pfizers vaksine som krever disse prosedyrene.

To farmasøyter mottok leveransen. De følger en streng protokoll, hvor vaksinene må pakkes opp av tørrisen kjapt og effektivt. NTBs fotograf på stedet beskriver stemningen som spent og lettet når de skulle åpne de første pakkene.

Når vaksinen er tint opp, kan den stå i kjøleskapstemperatur i inntil fem døgn.

1000 kjølebokser

Før nyttår skal over 1000 kjølebokser, som skal brukes til å transportere vaksiner, sendes til landets kommuner. Kjøleboksene kommer i tillegg til kjøleskapene kommunene allerede har til oppbevaring av legemidler og skal bidra til å gjøre det enklere å transportere og oppbevare vaksiner.

Den neste leveransen med vaksiner til Norge kommer 28. desember. Men nøyaktig hvor vaksinene skal oppbevares, er hemmelig.

– Viktig dag

Pfizer-vaksinen fikk grønt lys fra EUs legemiddeltilsyn EMA mandag og er dermed også godkjent for bruk i Norge. De første leveransene ble sendt ut fra fabrikken i Belgia julaften.

– Dette er en veldig viktig dag for Norge, og jeg er glad for at vi nå har fått vaksinen, sa Camilla Stoltenberg til NTB lørdag morgen.