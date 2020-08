Peugeot e-208 skal komme i sportslig utgave

Peugeot sluttet for et par år siden å lage GTi-versjoner av sine biler. Konseptet er ganske enkelt mer sporty utgaver av eksisterende modeller. En bil du kjører daglig, med litt sprekere ytelse.

Nå er franskmennene i ferd med å gjenopplive konseptet, og det blir elektrisk. Selv om GTi-betegnelsen på Peugeots biler ikke er dødt, er det i dag først og fremst noe som klistres på biler med litt mer sporty utseende.

Slik blir det trolig fremdeles. Når de igjen begynner å selge sprekere hverdagsbiler, skal de få betegnelsen PSE, som står for Peugeot Sport Engineered.

Peugeot har allerede vist frem konseptbiler med PSE-logo. Nå er første produksjonsmodell snart klar for veien. Først ut kommer Peugeot 508 PSE. Dette skal være en sedan med ladbar hybrid-drivlinje, som skal komme i februar.

Sportslig e-208

Elbilen e-208 skal angivelig også komme i PSE-variant. Dette skal skje i løpet av neste år, ifølge tyske Automobilwoches kilder. En slik variant har versert på ryktebørsen en stund allerede.

Peugeot har inntil videre ikke kommet med noen tekniske detaljer om e-208 PSE. Avisen skriver at batterisystemene skal være spesielt forbedret på PSE-variantene, men påpeker at det ikke er plass til et fysisk større batteri enn i dag i e-208.

Det kan dermed tenkes at e-208 PSE får samme batterikapasitet som e-208, altså 50 kilowattimer med noe over 45 kilowattimer utnyttbar kapasitet, men med motor med mulig høyere ytelse, og kanskje også bredere dekk, mot en reduksjon i rekkevidde i WLTP-syklusen.

Rekkevidden på e-208 er oppgitt til 340 kilometer. Da vi testet e-208 opplevde vi at rekkevidden i praksis var på over 300 kilometer.

Skal vi lytte til ryktebørsen, skal motorytelsen øke til 127 kilowatt, opp fra dagens 100 kilowatt. I mai skrev britiske Car Magazine at e-208 PSE ifølge deres kilder også får et sporty understell og dekk.

En 3008 PSE SUV skal for øvrig også være på planen. Denne skal komme før e-208 PSE, og være på veien til våren, skriver Automobilwoche.