Pentagon etablerer ny enhet som skal granske UFOer

Det opplyste det amerikanske forsvarsdepartementet fredag. Enheten får navnet Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF).

Dermed bruker det amerikanske forsvaret også ny terminologi – de foretrekker begrepet UAP framfor UFO, som jo har en spesiell klang i populærkulturen.

– Meningen er å bedre forståelsen av og få innsikt i UAPenes natur og opphav, sier Pentagons talskvinne Susan Gough i en uttalelse.

Det amerikanske forsvaret er mer bekymret for «uidentifiserte luftfenomener» knyttet til jordiske rivaler enn grønne menn fra det ytre rom.

Frykter Kina

Særlig er bekymringen stor for Kinas kapasiteter når det gjelder overvåking fra lufta, både ved hjelp av droner og annet.

– Denne spesialenheten får i oppdrag å oppdage, analysere og katalogisere UAPer som kan tenkes å utgjøre en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, sier Gough.

– Alle tilfeller der uautoriserte luftfartøyer tar seg inn i våre treningsområder eller i avgrenset luftrom tas svært alvorlig, sier hun, og føyer til:

– Dette omfatter også gransking av inntrengning som i utgangspunkter rapporteres som UAP – der observatøren ikke umiddelbart kan identifisere hva han eller hun ser.

UFO-program

Etableringen av enheten ble godkjent av departementet 4. august.

Etterretningskomiteen i Senatet uttalte i juni at de ønsket å ha oppsyn med et UFO-program i Pentagon, og bekreftet dermed at en uformell arbeidsgruppe eksisterte. Denne gruppen ble kjent gjennom en sak i New York Times i 2017.

Pentagon erkjente i desember samme år at et program for å etterforske UFO-observasjoner var blitt finansiert med flere millioner dollar, men sa også at dette programmet ble avsluttet i 2012.

Offentliggjorde filmer

I april offentliggjorde det amerikanske forsvarsdepartementet tre filmer tatt av flygere i den amerikanske marinen, som viser møter i lufta med det som skal være ukjente flygende gjenstander. De kornete svart-hvitt-filmene hadde tidligere blitt lekket, og marinen bekreftet at de er ekte.

En av filmene var fra november 2004, mens de andre to stammet fra januar 2015.

I en av dem forsøker en flyger å låse flyets våpensensorer på et avlangt objekt som senere akselererer vekk mot venstre og ut av syne.

En annen film er tatt fra et fly som sporer en gjenstand over skyene, og en av flygerne spør om det er en drone de har plukket opp.