PCI Biotech: Lurer molekyler inn i cellene med lys

NORWEGIAN TECH AWARDS 2019 – HOVEDPRISEN

Kandidat nr. 2: Ekstern vurdering: – PCI Biotech leverer teknologi som forbedrer og muliggjør bruk av ny kreftmedisin. Teknologien øker blant annet opptaket av visse cellegifter i kreftcellene, slik at kreftmedisin gir bedre effekt og har færre bivirkninger, sier daglig leder i Oslo Cancer Cluster Incubator, Bjørn Klem. Et annet område for teknologien er terapeutiske kreftvaksiner. – Det er en lovende ny behandlingsform, men effekten avhenger av at pasientens immunsystem responderer på vaksinen. Teknologien til PCI Biotech bidrar til at responsen kan skje mer effektivt. Mange nye kreftlegemidler består av kompliserte molekyler som har problemer med å komme inn i kreftcellene hvor de skal virke. Med den nye leveringsteknologien kan opptaket av legemidlene økes betraktelig slik at ønsket effekt oppnås. PCI Biotechs teknologi har et potensial til å gi et vesentlig bidrag til fremtidens kreftbehandling, sier Klem. Norwegian Tech Awards: TU Media arrangerer årlig teknologikåringen Norwegian Tech Awards. En uavhengig jury kårer vinneren av hovedprisen. Juryen består i år av: Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (juryleder). Alexandra Bech Gjørv, SINTEF. Morten Dæhlen, UiO. Håkon Haugli, Innovasjon Norge. Trond Markussen, Nito. Anne Borg, NTNU. Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet. Knut E. Sunde, Norsk Industri. Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening. Jan M. Moberg, TU Media.

Farmasiselskapet PCI Biotech er bygget på professor Kristian Bergs forskning på Radiumhospitalet. Allerede på 90-tallet fant han en måte man ved hjelp av lys kunne få kroppens celler til å ta opp molekyler som ellers ville vært vanskelig, eller umulig, å få inn i dem.

Han studerte hvordan cellene kunne påvirkes av et spesielt virkestoff som gjorde at innholdet av det som, veldig grovt, kan betegnes som cellenes fordøyelsessystem, kunne lekke inn i cellene når de ble utsatt for lys.

Etter mye forskning og utvikling, er denne mekanismen nå grunnlaget for PCI Biotechs medisinske produktutvikling. De har gjennomført flere forsøk med pasienter hvor de bruker teknologien PCI – Photo Chemical Internalisation til å øke opptaket av cellegift i pasientenes kreftceller. Den unike metoden viser til svært oppløftende tidlige resultater, med vesentlig effekt på kreftsvulster og indikasjoner på bedre overlevelse av visse typer kreft.

Tvangsfores

PCI-metoden utnytter cellenes naturlige måte å ta til seg næring, såkalt endocytose. Det er en slags spisemekanisme der en del av celleveggen bukles inn og danner en slags boble, kalt et endosom, inne i cellen. Gjennom denne prosessen tar cellene inn stoffer fra utsiden som ellers ikke ville kunne komme inn i cellene. Så blir disse etter hvert brutt ned i det man kan kalle for cellenes fordøyelsessystem.

PCI Biotechs virkestoff følger med i denne prosessen og blir sittende på innsiden av endosomene inne i cellene. Når cellene belyses med lys av en spesiell bølgelengde aktiveres virkestoffet og starter en kjedereaksjon i veggen til endosomene som gjør at disse blir lekk. Dermed kan stoffer som cellene har tatt opp gjennom denne spisemekanismen slippe inn i cellene helt intakte.

Dreier det seg om cellegift kan slik behandling øke effekten opp til 50 ganger i de cellene som belyses, uten at andre deler av kroppen påvirkes. Når det gjelder en del andre moderne biomedisiner, og ulike former av genterapier, er effekten enda større, opp mot 1000 ganger.

Ikke for alle

Det er ikke alle kreftformer som kan behandles med cellegift på denne måten. Det må være en kreftform som trenger bedre lokal behandling der man kan komme til med lys og hvor man har en cellegift som kan forsterkes.

I såkalt gallegangskreft, som er svært dødelig og som det ikke finnes godkjent medisinsk behandling for, har man sett oppløftende tidlige resultater. I behandlingen av denne kreftformen brukes det ofte endoskop som gjør det ukomplisert å gå inn med en optisk fiber og lyse på kreftsvulsten inne i gallegangen.

Man har også sett oppløftende resultater i pasienter med flere andre kreftformer som ble testet i en tidlig fase av selskapets utvikling.

Forsterker vaksiner

Det er også mulig å utnytte mekanismen til å forsterke responsen av vaksiner. Ved å lyse på cellene som formidler effekten av vaksiner til immunsystemet kan man gjøre immunresponsen mer effektiv gjennom å forsterke den såkalte T-celle-responsen.

Vaksinen kan da gjøre T-celler i stand til å gjenkjenne og drepe kroppens egne syke celler. Dette er spesielt viktig for terapeutisk bruk av vaksiner, der man gir vaksinen som en medisin til en syk pasient for å mobilisere immunsystemet til å bekjempe sykdommen. Det handler om å trykke på gassen til kroppens egen forsvarsmekanisme og kan blant annet brukes mot kreft og for pasienter med kroniske infeksjoner.

Genterapi

PCI-metoden kan også bli et viktig verktøy i såkalt genterapi. Det å tilføre gener eller relaterte molekyler som kan påvirke det genetiske maskineriet i celler har et enormt potensial og er av mange karakterisert som fremtidens medisin. Et av hovedproblemene i utnyttelsen av denne teknologien er at dette er svært store molekyler som ikke kan trenge gjennom celleveggen, og de må inn i cellene for å virke. Dette kan PCI-teknologien være en løsning på.

PCI-teknologien kan i teorien brukes innenfor svært mange applikasjoner, men PCI Biotech må fokusere innsatsen til noen av de mest lovende områdene de kan utvikle selv. Derfor har selskapet også etablert samarbeid med flere av nøkkelaktørene i kappløpet rundt genetisk relatert medisin. Her kan teknologien brukes innenfor en rekke forskjellige områder og sykdommer.