En rekke små sensorer skal sikre at befruktede egg ikke går tapt

Fram til i fjor høst var Øyvind Espnes it-ansvarlig i en butikkjede i Trondheim. Så valgte han å satse fullt og helt på et overvåkingssystem basert på IoT. I dag brukes teknologien fra firmaet Briks til å overvåke utstyr som oppbevarer embryoer på fertilitetsklinikken Medicus. Embryoer er betegnelsen på et foster i tidlig stadium av svangerskapet.

Sensorene er blant annet plassert i klinikkens kjøleskap hvor det lagres kostbare medier, og frysetanker der det lagres nedfryste befruktede egg. Espnes sier sensorene kan brukes i nær sagt alle områder hvor overvåking er nødvendig.

– Det er ingen begrensning på bruksområdene for dette utstyret. Det kan være alt fra eiendom til eldreomsorg. For tiden jobber vi med å få på plass sensorene i havbruksnæringen, sier Espnes.

LoRa-teknolog

I de første sensorene brukte han wifi som overføringsteknologi. I dag brukes LoRa (Long range), et trådløst nettverk med svært lang rekkevidde. Datahastighetene er imidlertid lave som følge rekkevidden, men dette betyr lite når det gjelder sensordata som ikke består av tunge datafiler.

Prototypene settes sammen i Trondheim, men mye av hovedkomponentene kommer fra Asia og USA.

– Barebonekomponentene kommer fra Asia, og vi setter disse sammen med velutprøvde MCU- kort (mikrokontroller-kort) fra USA. Deretter loddes og programmeres de slik at systemet er i stand til å sende den informasjonen vi ønsker.

Full oversikt

Viktig overvåking: Nede i denne tanken ligger embryoer nedfryst i strå. Foto: Havard Zeiner

Espnes klikker seg inn i programmet der han raskt får opp et kart over klinikken i sentrum av Trondheim. I tillegg til å ha oversikt over de nevnte tankene, kan han til enhver tid sjekke innetemperaturer, og han kan se om lokkene på ulike tanker er på eller av. Han kan også se hvilke kontordører som står åpne. Sensorene oppfatter også alarmer som går på kritisk utstyr og kan sende tekstmeldinger til ansatte som følge av dette.

Briks har i dag av seks ansatte. Samtidig som det jobbes med å få fotfeste innen flere områder, bruker Espnes teknologien hjemme i boligen sin i Trondheim. Han sier målet er at systemet skal være så enkelt at kunden ikke skal merke at han eller hun bruker teknologien. Siden systemet legges oppå eksisterende systemer og er kompatibelt med det meste, kreves det relativt små investeringer. Dette gjør markedet stort, ifølge Espnes.

– Før var det å kjøpe denne type overvåking som å kjøpe en ny bil hver gang, fordi du måtte bytte utstyr. Nå er det mer som en varebil som du fyller opp med nye ting og utstyr etter behov, sier han.

Ekstra trygghet

Magnus Finset Sørdal, daglig leder i Medicus, sier systemet fra Briks gir en ekstra trygghet.

– Dette systemet betyr at vi kan sove litt bedre om natta. Hvis en alarm skulle skje på noe av vårt kritiske utstyr vil vi få umiddelbar beskjed. Han sier det sendes ut en tekstmelding om eksempelvis temperaturen går over eller under kritisk nivå i kjøleskapene. Det samme gjelder for inkubatorene der det oppbevares befruktede egg.

Årsaken til at de fikk installert systemet fra Briks var en hendelse som kostet dem dyrt en sommer for noen år siden.

– Det som motiverte oss til å installere dette systemet var at et kjøleskap gikk i stykker. Det førte til at innkjøpte produkter til bruk på klinikken for rundt 100.000 kroner ble ødelagt. Alt måtte kastes. Dette kunne vi ha sluppet om vi hadde hatt en enkel temperatursensor med pushvarsel, sier han.

I dag har de i tillegg til enkle sensorer som måler temperatur i kjøleskap og viktige rom, også sensorer som sjekker tankene der det er flytende nitrogen. I tillegg er det også montert sensorer på tanklokkene.

Mange babyer

Hvis det skjer en feil i inkubatorene, går alarmen og en får tid til å flytte de verdifulle embryoene over til andre inkubatorer. Sørdal sier systemet uten tvil gir en ekstra trygget.

– Hvis noe mot formodning skulle skje, så vil systemet plukke det opp. Dette systemet bidrar til at vi bedre kan ta vare på de potensielle babyene som er i inkubatorer og frysetanker, sier han.

Nedfryst i tankene ligger det nemlig flere hundre embryoer, altså befruktede egg.

Medicus-lederen sier de i utgangspunktet har et sikkert system, men at tilleggs-overvåkingen ved hjelp av IoT-teknologi gjør det enda sikrere. Nå vil de sannsynligvis installere tilsvarende systemer på de andre klinikkene i Stavanger og Oslo.

– Dette gir oss et ekstra lag med sikkerhet om noe av utstyret skulle svikte eller det skulle skje en sjelden menneskelig feil, sier han.