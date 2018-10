Oslo har bysykler. Før nyttår kan du kjøre bybil for fem kroner minuttet

– Vi skal gi ytterligere insentiver for folk som er nære ved å kvitte seg med bilen sin, i tillegg ser vi et marked i forretningssegmentet som kan synes at det er mer hensiktsmessig enn drosje, sier sjef Espen Dyb Løvold for NSB Bybil AS til Dagens Næringsliv.

NSB inngikk i mars en intensjonsavtale med selskapet Green Mobility som tilbyr elektriske bybiler i København. Den formelle avtalen ble underskrevet i sommer.

Konseptet med bildeling går ut på at kundene kan velge å betale per minutt, en hel dag eller 20 timer i måneden for å leie elbilene. En app viser til enhver tid hvor det står en ledig bil. Kunden kan deretter ta nærmeste bil, låse opp bildøren med appen og kjøre hvor som helst.

Gratis parkering

Når turen er over kan kunden parkere hvor som helst innenfor bysonen. Parkering er gratis. I Oslo vil parkeringssonen dekke området innenfor Ring 3, samt noen utvalgte områder lenger unna sentrum. Et team bedriver vedlikehold og lader bilene ved behov.

NSB Bybil AS har valgt Renault som leverandør av elbilen Zoe til prosjektet. Prismodellen er ifølge DN fem kroner per minutt, 750 kroner for ett døgn, eller 20 timer i måneden for 1.499 kroner.