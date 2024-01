Oslo-bussene må fortsatt gå på diesel

Ved årsskiftet ville Ruter nå målet om nullutslipp, meldte selskapet i fjor. Kontrakter var klare, nederlandske Ebusco skulle levere 76 elektriske busser, bussene skulle komme i løpet av desember.

Men de fleste som reiser kollektivt i Oslo, har nok merket at bussene fortstt rister, bråker og lukter som dieseldrevne busser alltid har gjort.

Ruters kontrakt er med Nobina, den skal løpe over ti år og har en samlet verdi på 1,7 milliarder kroner.

Mangler både folk og komponenter

– Dette er sterkt beklagelig. Nobina gjør vårt ytterste for å få bussene på plass så raskt som mulig og skal sikre en pålitelig kollektivtrafikk med en alternativ bussløsning i mellomtiden, sier administrerende direktør i Nobina, Tonje Wikstrøm Frislid, i en pressemelding fra Ruter.

Det er bussprodusenten Ebusco i Nederland som ikke klarer å levere de nye, utslippsfrie bussene i tide til oppstart. Årsaken til dette er bemanningsutfordringer, komponentbrist og generelle utfordringer med leverandørkjeden.

Fortsatt foran skjema

– Det er selvsagt beklagelig at elbussene blir forsinket, da vi jobber for å tilby utslippsfri kollektivtrafikk i Oslo så raskt det lar seg gjøre. Nobina klarer heldigvis å få tak i nok busser til oppstart, slik at rutetilbudet vil bli kjørt som planlagt, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

Da TU skrev om elektrifiseringen i september i fjor, lå det an til at full elektrifisering skulle nås fire år før opprinnelig plan. Slik situasjonen er nå, vil Ruter fortsatt ligge foran skjema, om ikke ytterligere forsinkelser oppstår.