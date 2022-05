Ønsker å øke elbilstøtte: Kan gi nær 140.000 kroner i rabatt i Tyskland

Tyskland innførte i 2020 en raus kjøpsstøtte for elbiler. Den ga inntil 6000 euro i direkte økonomisk støtte til kjøpe av bil. Nå kan den bli utvidet til 10.800 euro, skriver Handelsblatt. Det tilsvarer 108.500 kroner etter dagens kurs.

For biler med en salgspris på inntil 60.000 euro planlegges en økning fra 5000 til 8400 euro.

Det er den føderale transportministeren Volker Wissing som ønsker utvidelsen av ordningen. Målet er at den skal vare til 2027. Planene omtales i et utkast til en myndighetsrapport avisen har sett.

Dersom planene gjennomføres, vil myndighetene dermed doble støtten til innkjøp av elbiler med en utsalgspris på inntil 40.000 euro, drøyt 400.000 kroner. Denne er i dag på 6000 euro. På toppen av dette bidrar bilprodusenten med 3000 euro i støtte.

Bilprodusentene støtter kjøp av elbiler fordi insentivordningen kom i stand som en stimuluspakke forhandlet frem mellom bilindustrien og myndighetene som følge av salgssvikt under pandemien.

Kan gi støtte tilsvarende 138.500 kroner

Planen legger opp til at bilprodusentens andel videreføres og at støtten dermed kan bli 13800 euro, tilsvarende 138.500 kroner.

Det skal gjøres enkelte justeringer. Fra andre halvdel av 2023 legges det opp til at mottakeren av støtten må vrake en fossilbil som er minst 11 år gammel for å få full støtte. Dette skal låse opp 1500 euro av støtten.

Støtte til kjøp av ladbare hybrider skal fortsette, men myndighetene ønsker å redusere denne fra 2250 euro til 1875 euro, skriver avisen.

Billig blir det ikke. Eksperter fra tyske forskningsinstitusjoner har evaluert planen og anslår at ordningen vil koste tyske skattebetalere 73 milliarder euro frem til 2027. Og selv med en så kostbar plan vil CO 2 -utslippet fra tysk transportsektor fortsette å øke frem til 2030, ifølge vurderingen Handelsblatt har fått innsyn i.

De har beregnet at tiltaket vil spare inntil fire millioner tonn CO 2 i året. Til sammenligning vil innføring av en generell øvre fartsgrense på tyske motorveier kunne spare to millioner tonn CO 2 .

Uklart om utvidelsen kan gjennomføres

Det er langt fra sikkert at utvidelsen av de tyske elbilfordelene vil gå gjennom i Forbundsdagen, det tyske parlamentet. Det er motstridende syn på elbilstøtten innad i koalisjonsregjeringen. Det er kjent at økonomi- og klimadepartementet (BMWK) planlegger en reduksjon i elbilstøtten fra 2023 med utfasing i 2025 – og fjerning av støtte til ladbare hybrider allerede neste år.

Elbilsalget i Tyskland peker oppover. I mars økte elbilsalget med 15 prosent sammenlignet med mars 2021, og det hadde en markedsandel på 14,3 prosent. Salget av ladbare hybrider sank med 23 prosent til en markedsandel på 11,3 prosent i samme tidsrom, skriver Inside EVs.

Elbilstøtten krever at bilen er registrert i et halvt år dersom mottakeren skal beholde den. Etter dette kan bilene eksporteres, noe som har ført til at enkelte forhandlere tilbyr å kjøpe tilbake bilene etter et halvt år, for så å eksportere dem til blant annet Norge.