Ombyggingen av Stortinget: Kan ikke garantere sluttsummen for byggeprosjektet

Stortingsdirektør Ida Børresen gikk av på dagen torsdag etter at presidentskapet hadde blitt informert om en kostnadssprekk på ytterligere en halv milliard kroner.

– Det er mitt ansvar at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen, og derfor trekker jeg meg fra min stilling, sier Børresen.

– Har hatt tillit

Børresens åremål utløper 30. april, og hun får vanlig lønn ut oppsigelsestiden.

Beslutningen falt «etter en dialog med presidentskapet», men hun avviser at hun opplevde å ha mistet tilliten.

– Jeg har følt at jeg har hatt tillit gjennom hele prosessen, men det er klart at dette er en vanskelig situasjon for presidentskapet også, sier hun til NTB.

Børresen forteller at hun ble kjent med kostnadsøkningen i forrige uke. Thommesen ble informert tirsdag. Hun svarer slik på spørsmålet om hva hun kunne gjort annerledes for å unngå overskridelsene:

– Det har jeg spurt meg selv om mange ganger de siste to-tre årene, og det har jeg ikke noe fullgodt svar på, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak.

– Manglet kunnskap

– Det er grunn til å spørre seg om hvorfor man har manglende oversikt. Det er vel mangelen på den kunnskapen som er årsaken til at direktøren har valgt å gjøre som hun har gjort, sier Thommessen.

Prosjektgruppen, som Børresen har hatt ansvar for, har imidlertid stortingspresidenten fortsatt tillit til.

Thommessen sier han ikke trodde sine egne ører da han først fikk høre at prosjektet blir opptil 500 millioner kroner dyrere. Den totale prislappen er nå på 2,3 milliarder kroner, en overskridelse på 1,2 milliarder kroner, men Thommesen kan ikke garantere at det slutter her:

– Denne saken har jo til ettertrykk vist at man skal være forsiktig med å utstede garantier, sier Thommesen. Han påpeker at det i det siste påslaget ligger en buffer på 200 millioner kroner.

Thommessen avviser imidlertid at han også burde ta ansvar og gå. Han mener presidentskapet har ansvaret sammen.

– Jeg opplever å ha tillit i presidentskapet i denne saken, sier han.

– Dårlig planlegging

Årsaken til de store kostnadsoverskridelsene er ifølge presidentskapet mangler i prosjekteringsarbeidet, noe som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig.

Stortinget saksøkte i fjor Multiconsult, som har prosjekteringsansvaret. Selskapet har fortsatt dette ansvaret. Kostnadsøkningen skyldes blant annet et krav om ytterligere 95 millioner kroner i honorar. Thommessen krever nå økt innsyn i deres arbeid.

Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult sier tallene fra Stortinget «mangler rot i virkeligheten».

– Summen som er nevnt, 95 millioner kroner, er betraktelig mye høyere enn det økte honorarkravet fra oss. Kostnadsestimatet øker nå med 500 millioner kroner. Vårt bidrag til det er en brøkdel, sier Christensen til NTB. Han vil ikke oppgi noen nøyaktige summer.

– Nedskalere

Thommessen vil nå be de folkevalgte om mer penger. Finanskomiteen skal i løpet av kort tid møte presidentskapet for å få en grundigere orientering. Komitéleder Henrik Asheim (H) mener den nye kostnadssprekken er urovekkende og sier det er mange spørsmål å stille:

– Er dette det endelige regnestykket? Foreligger det noen plan eller noen mulighet for å nedskalere prosjektet slik at det blir rimeligere? Ser de for seg å ta noe innenfor de rammene som allerede foreligger?

Opposisjonen mener saken er svært alvorlig.

– Nå er det avgjørende at prosjektet fullføres med forsvarlig styring og kontroll. Det må trekkes grundige lærdommer fra denne prosessen før det igangsettes nye byggeprosjekter knyttet til Stortinget, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det sitter langt inne å gi videre fullmakter når de åpenbart ikke har kontroll, sier Rødts Bjørnar Moxnes.