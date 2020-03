Om fire år skal det gå store selvkjørende busser i 100 kilometer i timen i denne svenske byen

Store selvkjørende busser i 100 kilometer i timen vil bli en realitet om tre til fire år, om alt går som planene for det svenske Trafikverket.

I disse dager går svenske trafikkmyndigheter ut på leting etter selskaper som vil være med på satsingen i den svenske byen Linköping.

I første omgang er det snakk om en cirka ti kilometer lang rute fra Vikingstad jernbanestasjon til Linköpings universitetsområde, skriver nyteknik.se.

Buss i reell trafikk

Både i Sverige og Norge er det testet selvkjørende busser en god stund. I Norge var den aller første selvkjørende bussen med passasjerer i drift i Stavanger i juni 2018 og i oktober 2019 kom et tilsvarende tilbud mellom Rådhusplassen og Vippetangen i Oslo. I begge byene er det snakk om minibusser.

I begge tilfellene har hastigheten på bussene ligget mellom 12 og 18 kilometer i timen.

I Sverige har det også blitt testet minibusser i lave hastigheter, blant annet i Kista, Göteborg og Linköping.

Nå derimot er planen å teste store busser i reell hastighet i normal bytrafikk.

Forventer sikkerhetssjåfør

Om interessen fra bilprodusentene og næringslivet for øvrig er god, satser Trafikverket på å inngå en avtale i løpet av året.

– Noe av det vi ønsker å lære med dette prosjektet er hvordan de selvkjørende kjøretøyene samhandler med annen infrastruktur, sier Peter Smeds, som leder programmet for digitalisering av transportsystemet for Trafikverket til nyteknik.se.

Den ti kilometer lange strekningen som er valgt ut går forbi både butikker, barnehager og hus, med variasjoner fra 30 kilometers fartsgrense til 100 kilometers grense.

Det er foreløpig usikkert om bussene kan kjøre hundre prosent selvstyrt langs hele traseen.

– Sannsynligvis vil det være en sikkerhetssjåfør om bord som kan ta over ved for eksempel barnehager, sier Smeds.

Erstatter ikke dagens buss

Planen er at prosjektet skal vare i to år med to busser, for å kunne teste bussene skikkelig i både ulikt vær og ulike årstider.

I tillegg til å være selvkjørende er det en forutsetning for prosjektet at bussene skal være helt utslippsfrie.

Bussene vil ikke erstatte dagens busstilbud i første omgang, men komme som et tillegg til dagens rute.

– Hovedhensikten er ikke å transportere mennesker, men å lære, understreker Smeds.

Planlegger pilot i Oslo

Norske Ruter følger spent med på planene i Sverige.

– Det er spennende planer de har Linköping. Jeg håper de lykkes og klarer å realisere planene, det er viktige steg for den videre utviklingen, sier Vibeke Harlem som leder mobilitetstjenester i Ruter.

Ruter testet selv selvkjørende minibusser fra Vippetangen til Kontraskjæret i fjor.

– I denne perioden hadde vi over 22.000 reiser med de selvkjørende bussene. Hvis alt går som planlagt vil vi starte opp ruten igjen i løpet av våren, men da med en ny endedestinasjon, sier Harlem.

I desember 2019 startet de også opp selvkjørende minibusser fra Nedre Bekkelaget til Malmøya.

– Nå planlegger vi oppstart av en ny pilot i løpet av høsten, forteller Harlem.

Hun holder kortene tett til brystet, og vil ikke fortelle noe mer om planene.

– Vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av våren, sier hun.