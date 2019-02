Oljeservicegründer om å betale milliardutgifter rett fra oljefondet: – Juks og tull

Oljeservicetopp Ståle Kyllingstad fyrer løs mot regjeringens forslag om å bruke milliarder av kroner uten å føre det inn i det ordinære budsjettet.

Regjeringen foreslår i regjeringsplattformen å finansiere nytt regjeringskvartal og ny fregatt til totalt 20 milliarder kroner utenfor den vanlige budsjettforhandlingen. Isteden skal det føres «under streken».

– Det store problemet nå er juksing i økonomifaget, sier investor og oljeservicegründer Ståle Kyllingstad til Dagens Næringsliv. Kyllingstad er konsernsjef i IKM Gruppen som leverer utstyr og tjenester til oljenæringen.

– Det å unnlate å regne med fregatten og regjeringskvartalet, er bare tull. Dette er alvorlig. Her brytes prinsipper som mange regjeringer har respektert, fra ulike partier, sier Kyllingstad.

– Rekordhøy bruk av oljepenger

Diskusjonen om forslaget har de siste ukene gått høyt. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre viste i Stortingets muntlige spørretime onsdag til at det nå utredes om vi skal «betale for en sunket fregatt og et bombet regjeringskvartal rett fra oljefondet». Han viste til at dette skjer fordi handlingsrommet har krympet etter rekordhøy bruk av oljepenger.

Finansminister Siv Jensen (Frp) viste til at regjeringen vil fortsette å føre en ansvarlig økonomisk politikk og hittil har holdt seg langt under handlingsregelens begrensninger for oljepengebruk.

Men ingen finansminister har noensinne brukt så mye penger som nettopp Jensen, både målt i kroner og som andel av verdiskapningen – bruttonasjonalproduktet – her til lands. 1.200 milliarder oljekroner i perioden 2014 til 2019 er fasiten, ifølge DN.

– Nå vil oljefondet vokse, kanskje fram til midt på 2020 tallet, og så vil det stoppe opp. Fra da av er det garantert ikke bærekraftig, sier Kyllingstad.