Oljeselskap får en halv milliard tilbake fra staten etter salg av «miljødrivstoff»

Gjennom flere år mener oljeselskapet Shell at de har betalt for mye i miljøavgift til staten. Årsaken er at de har betalt miljøavgifter for GTL-drivstoff som ble blandet inn i diesel.

Nylig vant de avgiftskrangelen i Oslo tingrett. Blir dommen stående, må staten betale oljeselskapet tilbake 568 millioner kroner.

Blandingen førte til bedre luftkvalitet i storbyer, på grunn av lavere utslipp av svevestøv og nitrogenoksider sammenliknet med forbrenning av ren diesel, ifølge Shells reklame.

Syntetisk drivstoff

GTL er et syntetisk drivstoff fremstilt av naturgass. Shell har satset stort på å konvertere naturgass til flytende hydrokarboner, og har bygget verdens største anlegg for dette i Qatar.

Shell blandet opp til 50 prosent GTL i diesel som de solgte på Østlandet, mens selskapet fortsatt hadde bensinstasjoner. De hadde omtrent en fjerdedel av bensinstasjonmarkedet i Norge, før hele nedstrømsvirksomheten ble solgt til finske ST1 i 2015.

– GTL har blant annet gunstige miljømessige egenskaper, og da særlig i form av redusert lokal forurensning sammenlignet med ren, ordinær, råoljebasert diesel, uttalte Jan Soppeland, kommunikasjonsdirektør i Norske Shell til Teknisk Ukeblad tidligere.

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt den omfattende kjemiske prosessen for å fremstille GTL.

– Vi er tilfreds med Tingrettens vurderinger og dom, svarer Soppeland nå.

Ikke mineralolje

Staten mente blant annet at det var Shells kunder som i realiteten hadde betalt avgiften, og at selskapet ikke hadde krav på å få tilbake det innbetalte beløpet. Retten avviste dette.

Oslo tingrett slår fast at Shell ikke var forpliktet til å betale CO2-avgift og veibruksavgift på GTL-andelen i dieselen fra 1. september 2011 og til 31. desember 2012. Årsaken er GTL ikke kunne defineres som mineralolje.

Fra og med 2013 gjaldt nye regler, etter at et flertall på Stortinget besluttet å legge miljøavgifter på GTL.

Saken er ikke rettskraftig.